Канадець зробив важливе відкриття, плануючи свою відпустку за допомогою Google Maps

Астроном-аматор із Квебека Жоель Лапуант планував похід з наметами й випадково знайшов на Google Maps стародавній метеоритний кратер.

Чоловік, плануючи маршрут для свого майбутнього походу, помітив на Google Maps незвичайне кругле заглиблення в регіоні Кот-Нор. Діаметр заглиблення становив близько 25 км, і воно дуже нагадувало метеоритний кратер, пише USA Today.

"Я сказав собі: „Швидше за все, про нього вже всі знають“, — каже Лапуант.

Астроном-аматор спробував перевірити свою знахідку в базах даних про зареєстровані кратери, але нічого там не знайшов. Потім він звернувся до дослідників, які зрештою підтвердили побоювання Лапуанта.

Тепер геологи стверджують, що структура, яка отримала назву "Ухакатік", утворилася в результаті падіння метеорита близько 390 мільйонів років тому. Очікується, що команда представить результати своїх досліджень на 88-му щорічному зібранні Метеоритного товариства в Німеччині в серпні.

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У 2025 році дослідницька група вирушила на віддалений об’єкт на гідролітаку й зіткнулася з важкопрохідною місцевістю, що зробило експедицію особливо складною.

"Це була одна з найскладніших експедицій, у яких я коли-небудь брав участь", — каже один із учасників експедиції, планетарний геолог з Університету Західного Онтаріо Гордон Осинський.

Під час експедиції дослідники виявили конуси руйнування — конусоподібні гірські породи, утворені потужними ударними хвилями, а також добре збережені розплавлені породи. Такий матеріал утворюється, коли сильне тепло та тиск від удару метеорита розплавляють навколишні породи. Ці особливості вважаються незаперечним доказом давнього метеоритного удару.

За оцінками дослідників, кратер утворився близько 390 мільйонів років тому, у часи, коли Земля була домівкою для примітивних амфібій, задовго до появи динозаврів, ссавців чи людей.

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