Канадец сделал крупное открытие, планируя свой отпуск с помощью Google Maps

Астроном-любитель из Квебека Жоэль Лапуант планировал поход с палатками и случайно нашел на Google Maps древний метеоритный кратер.

Мужчина, прокладывая маршрут для своего будущего похода, заметил на Google Maps необычное круглое углубление в регионе Кот-Нор. Диаметр углубления составлял около 25 км, и оно очень напоминало метеоритный кратер, пишет USA Today.

“Я сказал себе: “Скорее всего, о нем уже все знают”, — говорит Лапуант.

Астроном-любитель попытался подтвердить свою находку в базах данных о зарегистрированных кратерах, но ничего там не нашел. Затем, он обратился к исследователями, которые в конечном итоге подтвердили опасения Лапуанта.

Теперь геологи утверждают, что структура, получившая название Ухакатик, образовалась в результате падения метеорита около 390 миллионов лет назад. Ожидается, что команда представят результаты своих исследований на 88-м ежегодном собрании Метеоритного общества в Германии в августе.

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В 2025 году исследовательская группа отправилась на удаленный объект на гидросамолете и столкнулась с труднопроходимой местностью, что сделало экспедицию особенно сложной.

“Это была одна из самых трудных экспедиций, которые я когда-либо совершал”, - говорит один из участников экспедиции планетарный геолог из Университета Западного Онтарио Гордон Осинский.

Во время экспедиции исследователи обнаружили конусы разрушения — конусообразные горные породы, образованные мощными ударными волнами, а также хорошо сохранившиеся расплавленные породы. Такой материал образуется, когда сильный жар и давление от удара метеорита расплавляют окружающие породы. Эти особенности считаются неопровержимым доказательством древнего мететоритного удара.

По оценкам исследователей, кратер образовался около 390 миллионов лет назад, во времена, когда Земля была домом для примитивных амфибий, задолго до динозавров, млекопитающих или людей.

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