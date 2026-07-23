Стародавні папороті перетворили тріасову Європу на справжнє пекло: що сталося

Масове вимирання наприкінці тріасу відбулося близько 201 мільйона років тому і пов’язане з потужними вулканічними виверженнями, що сталися після розпаду Пангеї. Ці виверження викинули в атмосферу величезну кількість CO2, що призвело до підвищення глобальної температури приблизно на 5–10 градусів Цельсія.

У міру нагрівання планети ліси, в яких переважали дерева, вимирали. Папороті швидко поширилися по постраждалих ландшафтах, охопивши великі території сучасної Північно-Західної Європи та створивши розлогі саванноподібні ландшафти. Нові дослідження міжнародної групи геологів з Утрехтського університету показують, що ці вкриті папоротями регіони були вкрай вразливими до пожеж. Самі папороті, можливо, забезпечували більшу частину палива, сприяючи поширенню вогню, пише Science Daily.

Щоб дослідити активність лісових пожеж у той далекий період, науковці проаналізували добре збережені відкладення з 4 кернів, отриманих під час буріння. Один із них — нещодавно зібраний керн довжиною 640 метрів із Великої Британії.

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Команда відтворила активність давніх пожеж, вимірявши вміст викопного деревного вугілля та органічних сполук, що утворюються в димі від лісових пожеж і відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ).

Коли ці результати було об’єднано з даними про викопний пилок та спори, вони вказали на різке зростання активності лісових пожеж у основній фазі вимирання. Цей "вогняний" період також збігся з різким розширенням ареалу папоротей.

Швидке зростання чисельності папоротей під час основного періоду вимирання, ймовірно, було спричинене кількома взаємопов’язаними факторами, зокрема вимиранням лісів, ерозією ґрунту, інтенсивним парниковим потеплінням та повторюваними лісовими пожежами.

"Папороті — справді дивовижні рослини, які пережили безліч криз протягом історії Землі, а деякі види здатні пристосовуватися до найекстремальніших умов. Їх можна вважати справжніми виживальниками", — каже провідний автор дослідження з Утрехтського університету Бас ван де Схотбрюгге.

Деякі види папоротей можуть швидко поширюватися по пошкодженому ґрунті, особливо там, де знищено іншу рослинність. Вогонь може прискорити цей процес. Хоча видимі частини папоротей згорають, рослини здатні швидко відновлюватися з кореневих систем, що знаходяться під поверхнею. Це дозволяє їм відновлюватися швидше за багато конкуруючих рослин і займати ще більшу територію.

Ця здатність може допомогти пояснити, чому сплеск поширення папоротей тривав так довго. Дослідники припускають, що цей період тривав щонайменше 40 000 років, а можливо, й до 300 000 років.

Можливо, це призвело до руйнівного циклу зворотного зв’язку. Глобальне потепління та вимирання лісів відкрили ландшафт для папоротей. Папороті, у свою чергу, забезпечили велику кількість сухого палива для нових пожеж, після чого швидко розрослися та знову поширилися.

"Урок, який ми можемо з цього винести, полягає в тому, що поєднання зміни клімату, вирубки лісів та поширення видів, що мають високу здатність до виживання, може створити всі умови для ідеального шторму", — підсумовує Ван де Схотбрюгге.

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