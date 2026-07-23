Древние папоротники превратили триасовую Европу в настоящий ад: что произошло

Массовое вымирание в конце триаса произошло около 201 миллиона лет назад и связано с мощными вулканическими извержениями, произошедшими после распада Пангеи. Эти извержения выбросили в атмосферу огромное количество CO2, что привело к повышению глобальной температуры примерно на 5–10 градусов Цельсия.

По мере нагревания планеты леса, в которых преобладали деревья, вымирали. Папоротники быстро распространились по пострадавшим ландшафтам, охватив обширные территории современной Северо-Западной Европы и создав обширные саванноподобные ландшафты. Новые исследования международной группы геологов из Утрехтского университета показывают, что эти покрытые папоротниками регионы были крайне уязвимы для пожаров. Сами папоротники, возможно, поставляли большую часть топлива, поддерживая распространение огня, пишет Science Daily.

Для изучения активности лесных пожаров в этот далекий период исследователи изучили хорошо сохранившиеся отложения из 4 кернов, полученных при бурении. Один из них представлял собой недавно собранный керн длиной 640 метров из Великобритании.

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Команда реконструировала активность древних пожаров, измеряя содержание ископаемого древесного угля и органических соединений, образующихся в дыму от лесных пожаров, известных как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

Когда эти результаты были объединены с данными об ископаемой пыльце и спорах, они указали на резкое увеличение активности лесных пожаров в основной фазе вымирания. Этот огненный период также совпал с резким расширением ареала папоротников.

Быстрый рост численности папоротников во время основного периода вымирания, вероятно, был вызван несколькими взаимосвязанными факторами, включая вымирание лесов, эрозию почвы, интенсивное парниковое потепление и повторяющиеся лесные пожары.

“Папоротники — поистине удивительные растения, которые пережили множество кризисов на протяжении истории Земли, а некоторые виды способны адаптироваться к самым экстремальным условиям. Их можно считать настоящими выживальщиками”, - говорит ведущий автор исследования из Утрехтского университета Бас ван де Схотбрюгге.

Некоторые виды папоротников могут быстро распространяться по поврежденной почве, особенно там, где уничтожена другая растительность. Огонь может ускорить этот процесс. Хотя видимые части папоротников сгорают, растения способны быстро восстанавливаться из корневых систем под поверхностью. Это позволяет им восстанавливаться быстрее многих конкурирующих растений и занимать ещё большую территорию.

Эта способность может помочь объяснить, почему всплеск распространения папоротников длился так долго. Исследователи предполагают, что этот период продолжался не менее 40 000 лет, а возможно, и до 300 000 лет.

Результатом, возможно, стал разрушительный цикл обратной связи. Глобальное потепление и вымирание лесов открыли ландшафт для папоротников. Папоротники, в свою очередь, обеспечили обильное количество сухого топлива для новых пожаров, после чего быстро разрослись и снова распространились.

“Урок, который мы можем извлечь из этого, заключается в том, что сочетание изменения климата, вырубки лесов и распространения видов-выживальщиков может создать все условия для идеального шторма”, — заключает Ван де Схотбрюгге.

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