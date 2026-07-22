"Родич" Чупакабри із Сіетла: вчені пояснили, що не так із мутантом Джимоті (відео)
Уже понад місяць єнот-мутант підкорює серця мешканців Сіетла значною мірою завдяки своїй незвичайній зовнішності. У тварини рідкісне захворювання, яке спричинило надто короткий хребет.
За словами еколога з Університету штату Пенсильванія Джуліана Евері, єнот Джимоті страждає на синдром короткого хребта — рідкісне генетичне захворювання або ж рідкісну генетичну мутацію. Причиною цього захворювання є рідкісний рецесивний ген, тобто для його появи тварині необхідні дві його копії, по одній від кожного з батьків, пише Popular Science.
"Імовірність того, що дві особини з цим захворюванням опиняться разом, досить мала. Такі тварини стикаються з більшими труднощами під час розмноження, ніж їхні здорові родичі.
Синдром короткого хребта — це стан, який впливає на формування хребта, що розвивається, внаслідок чого у тварини утворюється укорочений, стиснутий або зрощений набір хребців.
Незважаючи на його незвичайну форму та можливі труднощі, Ейвері зазначає, що у тварин із синдромом короткого хребта зазвичай спостерігається нормальна робота мозку та внутрішніх органів.
"Немає підстав вважати, що легені чи мозок пошкоджені. Я вважаю, що Джимоті житиме нормальним життям", — каже експерт.
З огляду на те, як Джимоті виглядає у своїх вірусних відео, активно добуваючи їжу, лазячи та пересуваючись із вражаючою легкістю, є реальні підстави для оптимізму. Єноти як вид мають високу адаптивність, каже Ейвері.
"Єноти надзвичайно спритні. Вони належать до тих видів, які є достатньо універсальними, щоб успішно пристосовуватися до найрізноманітніших ситуацій", — підкреслює еколог.
Також вона зазначає, що найбільшу небезпеку для Джимоті становлять люди та їхня одержимість цією тваринкою.
"Коли люди починають годувати диких тварин, ті починають поводитися небезпечно", — каже експерт.
Іншими словами, дикі тварини, які звикли до людей, частіше потрапляють під машини, а також можуть бути вилучені співробітниками природоохоронних органів, якщо тварини стануть надто ручними.
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- Мутант на прізвисько Джимоті став міською знаменитістю. У мешканців Сіетла з’явився дуже дивний улюбленець — мутант-єнот, хребет якого надто короткий, що надає тварині дещо моторошного вигляду.