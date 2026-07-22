"Родственник" Чупакабры из Сиэтла: ученые объяснили, что не так с мутантом Джимоти (видео)

Уже более месяца енот-мутант захватывает сердца жителей Сиэтла во многом благодаря своей необычной внешности. У животного редкое заболевание, которое сделало его позвоночник слишком коротким.

По словам эколога из Университета штата Пенсильвания Джулиан Эвери, енот Джимоти страдает от синдрома короткого позвоночника – редкого генетического заболевания, или же редкой генетической мутации. Причиной этого заболевания является редкий рецессивный ген, то есть для его появления животному необходимы две его копии, по одной от каждого родителя, пишет Popular Science.

“Вероятность того, что две особи с этим заболеванием окажутся вместе, довольно мала. Такие животные сталкиваются с большими трудностями при размножении, чем их здоровые сородичи.

Синдром короткого позвоночника — это состояние, которое влияет на формирование развивающегося позвоночника, в результате чего у животного оказывается укороченный, сжатый или сросшийся набор позвонков.

Відео дня

Несмотря на его необычную форму и возможные трудности, Эйвери говорит, что у животных с синдромом короткого позвоночника обычно нормальная функция мозга и внутренних органов.

“Нет оснований полагать, что легкие или мозг повреждены. Я считаю, что Джимоти будет жить нормальной жизнью”, - говорит эксперт.

Учитывая, как Джимоти выглядит на своих вирусных видео, активно добывая пищу, лазая и передвигаясь с кажущейся легкостью, есть реальные основания для оптимизма. Еноты как вид, обладают высокой адаптивностью, говорит Эйвери.

“Еноты невероятно находчивы. Они относятся к тем видам, которые достаточно универсальны, чтобы успешно адаптироваться к самым разным ситуациям”, - подчеркивает эколог.

Также она отмечает, что большую опасность для Джимоти несут люди, и их одержимость зверьком.

“Когда люди начинают кормить диких животных, те начинают вести себя небезопасно”, - говорит эксперт.

Иными словами, привыкшие к людям дикие животные чаще попадают под машины, а также могут быть забраны сотрудниками природоохранных органов, если животные станут слишком ручными.

Другие новости науки