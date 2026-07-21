Кілька заразних ампул ледь не "винищили" корінних австралійців: їх привезли британці у 1789 році

Протягом тривалого часу вчені сперечалися щодо того, як почався спалах віспи 1789 року, який спустошив корінне населення Австралії. Нове дослідження, схоже, дало відповідь на це питання.

Автори дослідження вважають, що хвороба була завезена у 1788 році "Першим флотом" британських кораблів, які прибули для заселення Австралії, пише Live Science.

Такі дані були отримані в ході математичного моделювання, яке спростовує теорію про те, що спалах віспи виник внаслідок контакту з індонезійськими остров’янами. Останні займалися риболовлею на крайній півночі країни.

Співавтор дослідження Алан Вільямс зазначає, що ймовірним джерелом спалаху були флакони з висушеними вісповими струпами, які британські лікарі зберігали для щеплень. Це був метод, що передував винаходу вакцин, які з’явилися лише в 1790-х роках.

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Деякі історики стверджували, що живий вірус віспи не міг вижити під час восьмимісячної морської подорожі з Портсмута (Англія) до затоки Ботані, що на південь від сучасного Сіднея. Саме там британські кораблі вперше висадилися на берег.

Однак розслідування показало, що флакони з вісповими струпами могли поповнюватися під час плавання, коли флот зупинявся або в Кейптауні, Південна Африка, або в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, всього за кілька місяців до цього, сказав Вільямс.

Спалах віспи спустошив корінні громади та сприяв швидкому занепаду культури корінних австралійців. За оцінками дослідження, від цієї хвороби загинуло близько 220 000 осіб, і австралійська влада на початку XX століття не розуміла справжніх масштабів чисельності корінного населення, коли намагалася задокументувати історичні події.

Коли прибув Перший флот, ознак спалаху віспи серед місцевих корінних громад не було, але хвороба завдала нищівного удару в наступні десятиліття. Оскільки на флоті не було зареєстровано випадків віспи, стверджувалося, що хвороба мала потрапити до Австралії через тропічне північне узбережжя континенту.

Однак нове комп’ютерне моделювання ймовірного спалаху на північному узбережжі показало, що хвороба не могла поширитися звідти на південний схід Австралії. Серед іншого, ці два регіони були розділені тисячами кілометрів безлюдної пустелі. Тим часом моделювання спалаху віспи в корінних громадах неподалік від Порт-Джексона показало, що спалах зародився саме там, підсумували дослідники.

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