Несколько заразных ампул почти "выкосили" коренных австралийцев: их привезли британцы в 1789 году

На протяжении долгого времени ученые спорили о том, как началась вспышка оспы 1789 года, которая опустошила коренное население Австралии. Новое исследование, похоже, дало ответ на этот вопрос.

Авторы исследования считают, что болезнь была завезена в 1788 году “Первым флотом” британских кораблей, прибывших для заселения Австралии, пишет Live Science.

Такие данные были получены во ходе математического моделирования, которое опровергает теорию о том, что вспышка оспы возникла в результате контакта с индонезийскими островитянами. Последние занимались ловлей рыбы на крайнем севере страны.

Соавтор исследования Алан Уильямс говорит, что вероятным источником вспышки были флаконы с высушенными оспенными струпьями, которые британские медики хранили для прививок. Это был метод предшествующий изобретению вакцин, которые появились только в 1790-х годах.

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Некоторые историки утверждали, что живой вирус оспы не мог выжить во время восьмимесячного морского путешествия из Портсмута, Англия, в залив Ботани, к югу от современного Сиднея. Именно там британские корабли впервые высадились.

Однако расследование показало, что флаконы с оспенными струпьями могли пополняться во время плавания, когда флот останавливался либо в Кейптауне, Южная Африка, либо в Рио-де-Жанейро, Бразилия, всего за несколько месяцев до этого, сказал Уильямс.

Вспышка оспы опустошила коренные общины и способствовала быстрому упадку культуры коренных австралийцев. По оценкам исследования, от этой болезни погибло около 220 000 человек, и австралийские власти начала XX века не понимали истинных масштабов численности коренного населения, когда пытались документировать исторические события.

Когда Первый флот прибыл, признаков вспышки оспы среди местных коренных общин не было, но болезнь нанесла сокрушительный удар в последующие десятилетия. Поскольку на флоте не было зарегистрировано случаев оспы, утверждалось, что болезнь должна была попасть в Австралию через тропическое северное побережье континента.

Однако новое компьютерное моделирование предполагаемой вспышки на северном побережье показало, что болезнь не могла распространиться оттуда на юго-восток Австралии. Среди прочего, эти два региона были разделены тысячами километров необитаемой пустыни. Между тем, моделирование вспышки оспы в коренных общинах недалеко от Порт-Джексона показало, что вспышка зародилась именно там, подытожили исследователи.

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