Чума оттачивала свои "навыки" на охотниках-собирателях в Сибири еще 5500 лет назад

Обычно чума ассоциируется со Средневековьем, перенаселенными городами и крысами, которые были основным двигателем эпидемии. Но новое исследование показывает, что болезнь была смертельно опасной еще 5500 лет назад.

Ученые выяснили, что чума убивала людей, в небольших, мобильных общинах охотников-собирателей. Это происходило задолго до того, как развилось земледелие и появились первые города, пишет Phys.org.

Международная группа исследователей проанализировала древнюю ДНК человеческих останков, найденных на четырех кладбищах охотников-собирателей в районе озера Байкал в Восточной Сибири. Используя передовые методы секвенирования ДНК, исследователи реконструировали древние бактериальные геномы, сохранившиеся в зубах, выявив ранее неизвестные ранние штаммы чумы.

“Вопрос о том, были ли самые ранние формы чумы легкими или вирулентными, долгое время оставался предметом дискуссий, но наши результаты показывают, что эти древние штаммы уже тогда были крайне смертоносными”, — говорит ведущий автор исследования Эске Виллерслев, профессор Копенгагенского и Кембриджского университетов.

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Исследование объединяет генетические, археологические и радиоуглеродные данные для реконструкции того, как разворачивались вспышки в доисторических группах населения.

“На основе ДНК чумы, генетических связей между жертвами, археологического анализа и радиоуглеродного датирования мы создали действительно четкую и полную картину того, что происходило во время этих вспышек”, — говорит ведущий автор Руайрид Маклеод из Оксфордского университета.

В общей сложности ДНК Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму, — была обнаружена у 18 из 46 человек, что составляет почти 40%. Это выше, чем показатель обнаружения, зарегистрированный в некоторых средневековых чумных ямах.

Профили смертности на двух крупнейших кладбищах показывают исключительно большое количество детей и подростков среди погибших — это то, что десятилетиями ставило в тупик археологов, работавших над захоронениями.

Радиоуглеродное датирование показало, что многие захоронения произошли в течение очень короткого промежутка времени. В нескольких случаях, по-видимому, братья и сестры или родители и дети умерли и были похоронены вместе.

Древние штаммы чумы также содержали уникальный суперантиген — генетический фактор, продуцирующий токсины, не встречающийся в исторических штаммах чумы. Суперантигены могут вызывать сильные иммунные реакции и связаны с серьезными воспалительными осложнениями, что, вероятно, увеличивает тяжесть инфекции.

“Это открытие меняет наше понимание самых ранних вспышек чумы: еще до того, как бактерия выработала эффективный способ передачи через блох, эти древние штаммы, по-видимому, содержали мощную комбинацию факторов вирулентности, которые могли сделать инфекцию крайне смертельной”, — говорит ведущий автор Мартин Сикора, доцент Копенгагенского университета.