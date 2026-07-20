Найбільші алмази подорожують крізь коріння континентів: вчені з"ясували, де їх шукати

Найбільші алмази на Землі належать до рідкісного класу, відомого як CLIPPIR. Вони становлять менше 1 % усіх алмазів на планеті.

До цього класу належать такі відомі дорогоцінні камені, як "Куллінан" вагою 3106 каратів, "Леседі Ла Рона" вагою 1111 каратів та "Мотсведі" вагою 2492 карати, пише Independent.

Експерти зазначають, що CLIPPIR — це не звичайні алмази. Вони належать до групи "надглибинних" алмазів, які утворюються на глибині понад 400 км у місці, яке вчені називають перехідною зоною мантії.

Це набагато глибше, ніж звичайні алмази ювелірної якості, які утворюються на глибині до 200 км.

У новому дослідженні вчені зосередилися на олівіні — мінералі, який зустрічається в кімберлітових породах. Кімберліти — це рідкісні магматичні породи, які швидко піднімаються з глибин Землі, діючи як природні ліфти, що переносять алмази та інші мінерали з мантії на поверхню.

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Однак алмази CLIPPIR були виявлені лише в невеликій кількості кімберлітів по всьому світу, і геологи досі до кінця не розуміють, чому одні кімберліти містять ці виняткові алмази, а більшість — ні.

Нові дані, отримані в результаті аналізу хімічного складу олівіну, свідчать про те, що кімберліти, які містять CLIPPIR, пов’язані з особливим видом переробленого матеріалу: давньою базальтовою океанічною корою, яка зазнала змін під дією гарячих флюїдів, що циркулювали по морському дну, перш ніж вона була втягнута глибоко в Землю. Ця гідротермально змінена океанічна кора, судячи з усього, утворила щільні, багаті на залізо породи в глибокій мантії.

Це відкриття дає відповідь на одне з невирішених питань щодо алмазів CLIPPIR: у яких породах вони містилися до того, як кімберлітові магми винесли їх на поверхню?

Однак результати дослідження порушили інше питання. Як такі щільні, багаті на залізо породи могли самостійно піднятися на поверхню Землі?

Один із можливих механізмів — мантійні плюми: стовпи перегрітих порід, що піднімаються з глибин Землі та здатні захоплювати щільний матеріал, виштовхуючи його вгору. Ці висхідні потоки могли піднімати алмазоносний матеріал вгору, доки він не накопичувався біля основи літосфери — товстого, жорсткого кореня під древніми континентами, де, ймовірно, залишався протягом сотень мільйонів років.

Значно пізніше рідкі магми, що утворилися глибоко в надрах Землі, пройшли через ці алмазоносні регіони. Ці магми швидко піднялися на поверхню й затверділи у вигляді кімберлітових порід, винісши з собою алмази та супутні мінерали.

Іншими словами, алмази CLIPPIR — це не просто рідкісні й цінні дорогоцінні камені. Вони свідчать про довгу геологічну подорож: від стародавнього морського дна, через глибоку мантію, до коренів континентів і, нарешті, до поверхні у вигляді рідкісних вулканічних вивержень.

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