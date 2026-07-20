Крупнейшие алмазы путешествуют через корни континентов: ученые выяснили, где их искать

Самые большие алмазы на Земле принадлежат к редкому классу, известному как CLIPPIR. Они составляет менее 1% всех алмазов на планете.

К такому классу принадлежат такие известные драгоценные камни, как Куллинан весом 3106 карат, Lesedi La Rona весом 1111 карат и Мотсведи весом 2492 карата, пишет Independent.

Эксперты говорят, что CLIPPIR — это не обычные алмазы. Они относятся к группе “сверхглубинных” алмазов, которые рождаются на глубине более 400 км в месте, которое ученые называют переходной зоной мантии.

Это намного глубже, чем обычные алмазы ювелирного качества, которые образовываются на глубине до 200 км.

В новом исследовании ученые сосредоточились на оливине – минерале, который встречается в кимберлитовых породах. Кимберлиты – это редкие магматические породы, которые быстро поднимаются из глубин Земли, действуя как естественные лифты, переносящие алмазы и другие минералы из мантии на поверхность.

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Однако алмазы CLIPPIR были обнаружены лишь в небольшом количестве кимберлитов по всему миру, и геологи до сих пор не до конца понимают, почему одни кимберлиты содержат эти исключительные алмазы, а большинство — нет.

Новые данные, полученные в результате анализа химического состава оливина, предполагают, что кимберлиты, содержащие CLIPPIR, связаны с особым видом переработанного материала: древней базальтовой океанической корой, которая была изменена горячими флюидами, циркулирующими по морскому дну, прежде чем она была втянута глубоко в Землю. Эта гидротермально измененная океаническая кора, по-видимому, образовала плотные, богатые железом породы в глубокой мантии.

Это открытие отвечает на один из нерешенных вопросов об алмазах CLIPPIR: какие породы содержали их до того, как кимберлитовые магмы вынесли их на поверхность?

Но результаты исследования подняли другой вопрос. Как такие плотные, богатые железом породы, могли самостоятельно подняться на поверхность Земли.

Один из возможных механизмов — мантийные плюмы: столбы перегретых пород, поднимающиеся из глубин Земли и способные захватывать плотный материал, выталкивая его вверх. Эти восходящие потоки могли поднимать алмазоносный материал вверх, пока он не накапливался у основания литосферы, толстого, жесткого корня под древними континентами, где, вероятно, оставался в течение сотен миллионов лет.

Значительно позже редкие магмы, образовавшиеся глубоко в недрах Земли, прошли через эти алмазоносные регионы. Эти магмы быстро поднялись на поверхность и затвердели в виде кимберлитовых пород, унося с собой алмазы и сопутствующие минералы.

Другими словами, алмазы CLIPPIR — это не просто редкие и ценные драгоценные камни. Они свидетельствуют о долгом геологическом путешествии: от древнего морского дна, через глубокую мантию, к корням континентов и, наконец, к поверхности в виде редких вулканических извержений.

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