Влітку волосся росте швидше: з цього питання думки вчених розходяться

Деякі люди вважають, що влітку їхнє волосся росте швидше, ніж в інші пори року. Є певні підстави вважати, що це справді так.

В середньому за рік на шкірі голови виростає близько 12 см волосся. Наші волосяні фолікули проходять чотири фази: ріст (антаген), перехідну (катаген), стан спокою (телоген) та випадання (екзоген). Деякі волосяні фолікули можуть залишатися у фазі росту від 2 до 8 місяців. Відомо, що з віком цей період починає скорочуватися, що призводить до витончення та ослаблення волосся, пише Popular Science.

За словами дерматолога Елізабет Бахар Хаушманд, на цикл росту волосся впливають такі фактори, як генетика, харчування, ліки, стрес та запалення.

"Наприклад, захворювання щитовидної залози, дефіцит заліза, серйозні захворювання, хірургічні операції, швидка втрата ваги, гормональні зміни після пологів та деякі ліки можуть спровокувати випадання більшої кількості волосся, що призводить до посилення випадіння волосся через кілька місяців", — каже Хаушманд.

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Також дерматолог не заперечує, що думка про те, що волосся росте інтенсивніше влітку, є досить поширеною.

"У цьому може бути певна біологічна обґрунтованість, оскільки вплив світла, температура, кровообіг та сезонні гормональні зміни можуть впливати на багато фізіологічних процесів", — погоджується експерт.

Зазвичай вважається, що більша кількість вітаміну D влітку може прискорювати ріст волосся. Однак дерматолог спростовує таке твердження.

"Якщо у людини дійсно спостерігається дефіцит вітаміну D, то його усунення може покращити загальний стан здоров’я та стати частиною більш широкого плану лікування випадіння волосся. Але немає переконливих доказів того, що прийом додаткового вітаміну D прискорить ріст волосся у людини з нормальним рівнем вітаміну D", — каже вона.

Іншими словами, додатковий вітамін D навряд чи є причиною надмірної густоти волосся.

Думка про те, що сонце та літо загалом впливають на ріст волосся, не була науково доведена. Лише кілька досліджень торкалися цієї теми.

У двох дослідженнях 1990-х років вивчалися сезонні зміни росту волосся у чоловіків. В одній статті, опублікованій у Британському журналі дерматології в 1991 році, було виявлено, що волосся на голові учасників найчастіше перебувало у фазі анагена в березні, коли 90% фолікулів були у фазі росту. Потім ця частка знижувалася протягом наступних шести місяців, досягаючи мінімуму у вересні. Волосся на бороді учасників росло інакше і досягало піку влітку. У липні ріст бороди був на 60% вищим, ніж взимку.

Більш недавнє дослідження було опубліковано в журналі "Dermatology" у 2009 році. Воно було набагато масштабнішим: у ньому взяли участь 823 жінки. До когорти увійшли як здорові учасниці, так і жінки з клінічною алопецією — станом, що характеризується швидким випаданням волосся. І знову це показало, що влітку більшість фолікулів перебувають у фазі спокою (телогену).

Навіть якщо волосся на бороді росте на 60 % швидше влітку, це означатиме лише збільшення довжини на 0,8 см за місяць — цього недостатньо, щоб це помітити.

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