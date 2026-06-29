Люди не знають, як правильно сушити волосся: чому не можна обмотувати голову тюрбаном

Експерти застерігають, що витирання волосся рушником одразу після душу може призвести до його випадіння. Фахівці з догляду за волоссям зазначають, що агресивне витирання мокрого волосся рушником — це дуже недооцінена причина пошкодження волосся.

Вчені попереджають, що щоденне тертя в одних і тих самих місцях може призвести до витончення, а також до випадіння волосся. Є погані новини й для тих, хто звик загортати мокре волосся в рушник-тюрбан. Це створює додаткове тертя та натяг, пише Daily Mail.

"Коли ваше волосся мокре, воно особливо слабке, і саме в цей момент більшість людей починають витирати його грубим рушником. Люди знову й знову труть одні й ті самі ділянки, зазвичай верхню частину голови та верхівку, тому тертя зосереджується саме там", — каже представник компанії UK Hair Transplants, яка спеціалізується на лікуванні та трансплантації волосся.

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"Саме тому волосся першим ламається, стоншується і виглядає рідким. Рушник — одна з найбільш недооцінених причин стоншення волосся, які ми спостерігаємо", — додає експерт.

Такий повторюваний механічний вплив можна запобігти, якщо люди будуть обережно віджимати воду рушником. Причина, через яку рушник завдає такої шкоди, криється в науці.

Справа в тому, що кожна волосина складається з міцного білка, який називається кератином; вона утримується міцними дисульфідними зв’язками, а також слабшими водневими зв’язками. Як тільки волосся намокає, вода руйнує ці водневі зв’язки, роблячи його набагато еластичнішим і крихкішим.

Тому експерти радять обережно віджати та промокнути мокре волосся, починаючи від коренів і рухаючись вниз.

Також слід замінити звичайний рушник на легкий рушник із мікрофібри або навіть м’яку бавовняну футболку. Таким чином тертя різко зменшиться, а мікрофібра може вбирати воду в 7 разів більше за власну вагу.

"Уникайте занадто тугого закручування волосся, намагайтеся не спати з мокрим волоссям, а шовкова наволочка буде м’якшою за бавовняну", — підсумували дослідники.