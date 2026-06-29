Люди не знают, как правильно сушить волосы: почему нельзя заворачивать тюрбан на голове

Эксперты предупреждают, что вытирание волос полотенцем сразу же после душа, может привести к их выпадению. Специалисты по волосам говорят, что агрессивное вытирание мокрых волос полотенцем — это сильно недооцененная причина повреждения волос.

Ученые предупреждают, что ежедневное трение в одних и тех же местах может привести к истончению, а также выпадению волос. Имеются плохие новости и для тех, кто привык заворачивать мокрые волосы в полотенце-тюрбан. Это создает дополнительное трение и натяжение, пишет Daily Mail.

“Когда ваши волосы мокрые, они особенно слабы, и именно в этот момент большинство людей начинают вытирать их грубым полотенцем. Люди снова и снова трут одни и те же участки, обычно верхнюю часть головы и макушку, поэтому трение концентрируется именно там”, - говорит представитель компании UK Hair Transplants, которая специализируется на лечении и трансплантации волос.

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“Именно поэтому волосы первыми ломаются, истончаются и выглядят редкими. Полотенце — одна из самых недооцененных причин истончения волос, которые мы наблюдаем”, - добавляет эксперт.

Такое повторяющееся механическое воздействие можно предотвратить, если люди будут аккуратно отжимать воду полотенцем. Причина, по которой полотенце наносит такой вред, кроется в науке.

Дело в том, что каждый волосок состоит из прочного белка, который называется кератином, он удерживается вместе прочными дисульфидными связями, а также более слабыми водородными связями. Как только волосы намокают, вода разрушает эти водородные связи, делая их гораздо более эластичными и хрупкими.

Поэтому эксперты советуют аккуратно отжать и промокнуть мокрые волосы, начиная с корец и двигаясь вниз.

Также следует заменить обычное полотенце на легкое полотенце из микрофибры или даже мягкую хлопчатобумажную футболку. Таким образом трение резко уменьшится, а микрофибра может впитывать воду в 7 раз больше собственного веса.

“Избегайте тугого заворачивания, старайтесь не спать с мокрыми волосами, а шелковая наволочка будет мягче хлопковой”, - подытожили исследователи.