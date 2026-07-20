Летом волосы растут быстрее: в этом вопросе мнения ученых расходятся

Некоторые люди считают, что летом их волосы растут быстрее, чем в другие времена года. Есть некоторые основания полагать, что это действительно так.

В среднем, в год на коже головы появляется около 12 см волос. Наши волосяные фолликулы проходят через четыре фазы: рост (антаген), переходная (катаген), состояние покоя (телоген) и выпадение (экзоген). Некоторые волосяные фолликулы могут оставаться в фазе роста от 2 до 8 месяцев. Известно, что с возрастом этот период начинает сокращаться, что приводит к истончению и ослаблению волос, пишет Popular Science.

По словам дерматолога Элизабет Бахар Хаушманд, на цикл роста волос влияют такие факторы, как генетика, питание, лекарства, стресс и воспаление.

“Например, заболевания щитовидной железы, дефицит железа, серьезные болезни, хирургические операции, быстрая потеря веса, гормональные изменения после родов и некоторые лекарства могут спровоцировать выпадение большего количества волос, что приводит к усилению выпадения волос через несколько месяцев”, — говорит Хаушманд.

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Также дерматолог не отрицает, что идея об усиленном росте волос летом является достаточно популярной.

“В этом может быть некоторая биологическая обоснованность, поскольку воздействие света, температура, кровообращение и сезонные гормональные изменения могут влиять на многие физиологические процессы”, - соглашается эксперт.

Принято считать, что большее количество витамина D летом может ускорять рост волос. Но дерматолог опровергает этакое утверждение.

“Если у человека действительно дефицит витамина D, то его устранение может улучшить общее состояние здоровья и стать частью более широкого плана лечения выпадения волос. Но нет убедительных доказательств того, что прием дополнительного витамина D ускорит рост волос у человека с нормальным уровнем витамина D”, — говорит она.

Другими словами, дополнительный витамин D вряд ли является причиной чрезмерной пышности волос.

Идея о том, что солнце и лето вообще влияют на рост волос, не была научно доказана. Лишь несколько исследований затрагивали эту тему.

Два исследования 1990-х годов изучали сезонные изменения роста волос у мужчин. В одной статье, опубликованной в Британском журнале дерматологии в 1991 году, было обнаружено, что волосы на голове участников чаще всего находились в фазе анагена в марте, когда 90% фолликулов были в фазе роста. Затем эта доля снижалась в течение следующих шести месяцев, достигая минимума в сентябре. Волосы на бороде участников росли по-другому и достигали пика летом. В июле рост бороды был на 60% выше, чем зимой.

Более недавнее исследование было опубликовано в журнале Dermatology в 2009 году. Оно было гораздо масштабнее, в нем приняли участие 823 женщины. В когорту вошли как здоровые участницы, так и женщины с клинической алопецией — состоянием, характеризующимся быстрым выпадением волос. И снова это показало, что летом большинство фолликулов находятся в фазе покоя телогена.

Даже если волосы на бороде растут на 60% быстрее летом, это будет означать лишь увеличение роста на 0,8 см за месяц — недостаточно, чтобы это заметить.

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