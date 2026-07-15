Рятунок від Третьої світової війни та апокаліпсису для багатих: створено капсулу від кінця світу (фото)

У Франції компанія Momentum Technologies представила свою нову розробку — сховище, яке може захистити від куль, вибухів, землетрусів і навіть повеней.

Вартість такої футуристичної капсули, яка може рятувати життя людей, склала майже 50 тис. доларів. Капсула отримала назву Lifepod і була виготовлена з високоміцної сталі, але при цьому залишилася абсолютно мобільною, пише Daily Mail.

"На відміну від традиційної захисної інфраструктури, яка часто є стаціонарною та спеціалізується на одному виді загрози, капсули Lifepod спроектовані таким чином, щоб бути мобільними, транспортабельними, придатними для промислового виробництва, швидко розгортатими та адаптованими до оперативних умов", — пояснила компанія-розробник.

Їх можна транспортувати за допомогою вертольотів та інтегрувати в міське середовище, на промислових підприємствах або у віддалених районах.

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Вартість капсули коливається від 34 до 50 тис. доларів, залежно від її конфігурації. Існує три конфігурації капсули: Capsule W01, Capsule B01 та Capsule Q01.

W01 — це плавуча капсула, призначена для використання 2–4 особами під час екстремальних погодних явищ, таких як цунамі, раптові повені, прибережні повені, а також прориви гребель і дамб.

Плавуча капсула Фото: Momentum Technologies

Тим часом, B01 призначена для 1–2 осіб, які шукають укриття від ворожої обстановки.

"B01 була розроблена для забезпечення захищеного простору від балістичних загроз, осколків, збройних нападів та сильно деформованого середовища", — заявила компанія Momentum Technologies.

Капсула захистить від вибухів Фото: Momentum Technologies

Капсула дає змогу людям, які перебувають усередині, сховатися та заблокувати систему за лічені секунди.

Наразі B01 перебуває на етапі "промислового впровадження", остаточні перевірки мають бути завершені цього місяця.

Нарешті, капсула Q01 спеціально розроблена для того, щоб витримувати землетруси, обвалення конструкцій та катастрофи, пов’язані з нестійкістю будівель.

Капсула забезпечить захист під час обвалення конструкцій Фото: Momentum Technologies

"Q01 призначена для районів, схильних до землетрусів та раптових обвалів. Її мета — забезпечити компактне, доступне та стійке укриття, підвищуючи шанси на виживання, коли негайна евакуація з будівлі стає неможливою", — додали в компанії.

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