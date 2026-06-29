Бункер для Третьої світової війни: які підземні сховища будують для світової еліти (фото)

Архітектор Філіп Полі, який займається будівництвом бункерів на випадок апокаліпсису на Землі, розповів, які сховища будують для себе мільярдери.

Полі називає себе "архітектором оперативної стійкості" і заснував компанію Pauley Interactive, яка займається консалтингом у сфері імерсивних технологій. Серед його клієнтів — "уряди, військові та заможні люди", які хочуть пережити кінець світу, пише Daily Mail.

За словами архітектора, найчастіше його компанія займається будівництвом "замкнутих систем, розміром з ангар для літаків". Ці підземні бункери обладнані окремими кімнатами, загальними приміщеннями та зонами відпочинку.

Найчастіше такі бункери будуються на індивідуальне замовлення і часто є такими ж розкішними, як приватний літак. Полі стверджує, що багато хто здивувався б, дізнавшись, скільки будівництва зараз ведеться під землею.

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"Там дуже багато роботи. Цей напрям будівництва швидко набирає обертів для обраної групи людей", — каже експерт.

Але, на його думку, більшість людей, які проектують для себе бункери, не мислять масштабно.

Невеликий бункер Фото: Philip Pauley

"Вони хочуть відносно невеликі бункери, за винятком замовників із військової сфери, і вони призначені для того, щоб допомогти людям протриматися максимум три місяці. Більшість мислить у масштабах місяців, а не років", — каже Філіп Полі.

За оцінками Полі, у найкращому випадку ці "роз'єднані" системи можуть працювати на повну потужність до одного року. Але, на думку експерта, цього періоду часу буде недостатньо, щоб врятуватися від справжнього апокаліпсису.

Однак для створення бункера, здатного існувати роками, потрібен зовсім інший підхід — "замкнутого циклу". Навіть МКС, яка перебуває на орбіті Землі, є лише "частково замкнутою системою". На її борт досі потрібно доставляти продовольство з Землі та відправляти назад відходи.

З огляду на це, Полі вважає, що його кінцева мета — розробка систем, які "відтворюють біоми Землі, залишаючись повністю автономними протягом багатьох років".

Дехто будує більші бункери, але й вони не розраховані на довгі роки Фото: Philip Pauley

Такий розкішний бункер має містити "чисті білі простори, дерева, зелень, світлодіоди, що імітують денне та нічне світло, а також штучні краєвиди без вікон".

Для більш тривалого зберігання харчових продуктів, окрім звичайних систем очищення CO2 та рециркуляції, використовуватимуться гідропонні та аквапонні ферми, а також "гігантські акваріуми" для їстівної риби.

Але це не обов’язково означає, що запаси продовольства будуть величезними чи розкішними. Швидше за все, тим, хто виживе, доведеться харчуватися білком комах та мікопротеїном на основі грибів.

Наразі, за словами Полі, такі споруди, призначені для виживання, доступні лише військовим та надзвичайно багатим людям.

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