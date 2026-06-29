Бункер для Третьей мировой: какие подземные убежища строят для мировой элиты (фото)

Архитектор Филип Поли, который занимается строительством бункеров на случай апокалипсиса на Земле, рассказал, какие убежища строят для себя миллиардеры.

Поли называет себя "архитектором оперативной устойчивости" и основал компанию Pauley Interactive, занимающуюся консалтингом в области иммерсивных технологий. Среди его клиентов "правительства, военные и состоятельные люди", которые хотят пережить конец света, пишет Daily Mail.

По словам архитектора, чаще всего его компания занимается строительства "замкнутых систем, размером с ангар для самолетов". Эти подземные бункеры оснащены отдельными комнатами, общими помещениями и зонами отдыха.

Чаще всего такие бункеры строятся по индивидуальному заказу, и часто так же роскошны, как частный самолет. Поли утверждает, что многие удивились бы, когда узнали, как много строительства вдется сейчас под землей.

Відео дня

"Там очень много работы. Это направление строительства быстро масштабируется для избранной группы людей", — говорит эксперт.

Но по его мнению, большинство людей, которые проектируют для себя бункеры, не мыслят масштабно.

Небольшой бункер Фото: Philip Pauley

"Они хотят относительно небольшие бункеры, за исключением заказчиков из военной сферы, и предназначены для того, чтобы помочь людям пережить максимум три месяца. Большинство мыслит в масштабах месяцев, а не лет", — говорит Филип Поли.

По оценкам Поли, в лучшем случае, эти "разомкнутые" системы могут проработать на полную мощность до одного года. Но по мнению, эксперта такого отрезка времени будет недостаточно, чтобы спастись от настоящего апокалипсиса.

Но создания бункера, способного существовать годами, требуется совершенно иной подход "замкнутого цикла". Даже МКС, которая находится на орбите Земли, является лишь "частично замкнутой системой". На ее борт все еще нужно доставлять продовольствие с Земли и отправлять обратно отходы.

В свете этого, Поли считает, что его конечная цель – разработка систем, которые "воспроизводят биомы Земли, оставаясь полностью автономными в течение многих лет".

Некоторые строят бункеры побольше, но и они не рассчитаны на годы Фото: Philip Pauley

Такой роскошный бункер должен включать "чистые белые пространства, деревья, зелень, светодиоды, имитирующие дневной и ночной свет, и искусственные виды без окон".

Для более длительного хранения продуктов питания, помимо обычных систем очистки CO2 и рециркуляции, будут использоваться гидропонные и аквапонные фермы, а также "гигантские аквариумы" для съедобной рыбы.

Но это не обязательно означает, что запасы продовольствия будут огромными или роскошными. Скорее всего, выжившим придется сидеть на диете из белка насекомых и микопротеина на основе грибов.

В настоящее время, по словам Поли, такие сооружения для выживания доступны только военным и сверхбогатым.

Другие новости науки