Спасение от Третьей мировой и апокалипсиса для богатых: создана капсула от конца света (фото)

Во Франции компания Momentum Technologies представила свою новую разработку – убежище, которое может защитить от пуль, взрывов, землетрясений и даже наводнений.

Стоимость такой футуристической капсулы, которая может спасать жизни людей, составила почти 50 тыс. долларов. Капсула получила название Lifepod, и была изготовлена из высокопрочной стали, но при этом осталась абсолютно мобильной, пишет Daily Mail.

“В отличие от традиционной защитной инфраструктуры, которая часто является стационарной и специализируется на одном виде угрозы, капсулы Lifepod спроектированы таким образом, чтобы быть мобильными, транспортабельными, пригодными для промышленного производства, быстро развертываемыми и адаптируемыми к оперативным условиям”, — пояснила компания-разработчик.

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Их можно транспортировать с помощью вертолетов и интегрировать в городскую среду, на промышленных предприятиях или в отдаленных районах.

Стоимость капсулы варьируется от 34 до 50 тыс. долларов, в зависимости от ее конфигурации. Существует три конфигурации капсулы: Capsule W01, Capsule B01 и Capsule Q01.

W01 — это плавучая капсула, предназначенная для использования 2-4 людьми во время экстремальных погодных явлений, таких как цунами, внезапные наводнения, прибрежные наводнения, а также прорывы плотин и дамб.

Плавучая капсула Фото: Momentum Technologies

Тем временем, B01 предназначена для 1-2 человек, ищущих укрытие от враждебной среды.

“B01 была разработана для обеспечения защищенного пространства от баллистических угроз, осколков, вооруженных нападений и сильно деформированной среды”, — заявила компания Momentum Technologies.

Капсула защитит от взрывов Фото: Momentum Technologies

Капсула позволяет находящимся внутри людям укрыться и заблокировать систему за считанные секунды.

В настоящее время B01 находится на этапе “промышленного внедрения”, окончательные проверки должны быть завершены в этом месяце.

Наконец, капсула Q01 специально разработана для того, чтобы выдерживать землетрясения, обрушения конструкций и катастрофы, связанные с неустойчивостью зданий.

Капсула защитит во время обрушения конструкций Фото: Momentum Technologies

“Q01 предназначена для районов, подверженных землетрясениям и внезапным обрушениям. Ее цель — обеспечить компактное, доступное и устойчивое убежище, повышая шансы на выживание, когда немедленная эвакуация из здания становится невозможной”, - добавили в компании.

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