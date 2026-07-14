Найпоширеніше табу на Землі: чому люди століттями відмовляються від джерела 32 376 калорій

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, чому протягом століть раз за разом виникало це найпоширеніше табу на планеті.

Вживання в їжу людських тіл — одне з найпоширеніших табу на планеті. У нормальних або стабільних умовах люди, як правило, не сприймають ідею вживання в їжу інших людей і навіть відчувають до неї сильну огиду. Але як насправді з’явилося це табу і чому воно час від часу виникало протягом століть? У новому дослідженні вчені спробували знайти відповідь, пише IFLScience.

Археологи вже виявили безліч свідчень канібалізму по всьому світу — дані свідчать, що він неодноразово виникав у різних людських популяціях протягом усієї історії людства. І все ж у кожному з цих випадків канібалізм був заборонений, що зробило його найпоширенішим у світі табу.

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За словами авторів нового дослідження, ці повторювані практики та постійна заборона порушують фундаментальне питання: коли канібалізм стає адаптивним і чому його зазвичай придушують? У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб відповісти на ці питання.

Вживання людських тіл у їжу — одне з найпоширеніших табу на Землі. Нове дослідження, яке моделює вживання людини в їжу, може допомогти пояснити, чому виникло це табу.

У нових дослідженнях було змодельовано довгострокові наслідки канібалізму, і з’ясувалося, що практика вживання в їжу інших людей є шкідливою для здоров’я та суспільства. Однак у вкрай рідкісних випадках вона може мати певні переваги для тих, хто змушений її застосовувати.

У ході дослідження вчені розглянули ці питання, використовуючи формальну модель, яка розглядає канібалізм як потенційне джерело їжі, що має енергетичні переваги та численні джерела витрат. Зазначимо, що вчені не стверджували, що у канібалізму є свої плюси, але розглянули ризики та енергетичні вигоди споживання людського м’яса. Вважається, що вивчення потенційних ризиків і вигод може допомогти зрозуміти, чому табу навколо цієї практики розвивалися циклічно.

Дані свідчать про те, що з точки зору калорійності людський організм є середнім харчовим продуктом, особливо з огляду на складність його добування. Більше того, споживання людського м’яса пов’язане зі значним ризиком. За словами авторів дослідження, ключова проблема полягає в ризику зараження — патогенам легше проникнути в організм із практично ідентичною фізіологією.

У ході дослідження вчені спробували змоделювати цей ефект, вивчивши переваги вживання в їжу людського м’яса. По-перше, це дозволить людині вижити протягом певного часу. Наприклад, приблизна калорійність людського тіла, за оцінками вчених, становить 32 376 калорій їстівної м’язової тканини. Для порівняння, якщо врахувати всі кістки, хрящі та органи, ця цифра становитиме вражаючі 143 771 калорій. Це приблизно відповідає 65 порціям по 500 ккал. Простими словами, канібалізм, фактично, залишається енергетично життєздатним доти, доки очікуване споживання калорій з альтернативних джерел їжі не перевищить 116 479 ккал на місяць.

Однак вчені виявили, що енергетичні витрати на полювання та приготування людського м’яса були надто великими. Більше того, проблема стає ще серйознішою, чим довше триває канібалізм, і дуже швидко переважає будь-які переваги. Крім того, ризик зараження значно зростає, якщо жертва канібалізму сама була канібалом. Дослідники припускають, що табу навколо канібалізму могло виникнути саме через ці ризики. Простими словами, табу, ймовірно, діє як еволюційна страховка.

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