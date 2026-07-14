Самое распространенное табу на Земле: почему люди веками отказываются от источника 32 376 калорий

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, почему столетиями из раза в раз возникало это самое распространенное табу на планете.

Употребление в пищу человеческих тел — одно из самых распространенных табу на планете. В нормальных или стабильных условиях люди, как правило, не разделяют идею употребления в пищу других людей и даже испытывают к ней сильное отвращение. Но как на самом деле появилось это табу и почему оно время от времени возникало в течение веков? В новом исследовании ученые попытались найти ответ, пишет IFLScience.

Археологи уже обнаружили множество свидетельств каннибализма по всему миру — данные указывают, что она неоднократно возникала в разных человеческих популяциях в течение всей истории людей. И все же, в каждом из этих случаев каннибализм оказывался под запретом, что сделало его самым распространенным в мире табу.

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По словам авторов нового исследования, эти повторяющиеся практики и постоянный запрет поднимает фундаментальный вопрос: когда каннибализм становится адаптивным и почему он обычно подавляется? В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы ответит на эти вопросы.

Употребление в пищу человеческих тел — одно из самых распространенных табу на Земле. Новое исследование, моделирующее употребление человека в пищу, может помочь объяснить, почему возникло это табу.

Новые исследования смоделировали долгосрочные последствия каннибализма, обнаружив, что практика употребления в пищу других людей вредна для здоровья и общества. Однако в крайне редких случаях она может иметь некоторые преимущества для тех, кто вынужден ее практиковать.

В ходе исследования ученые рассмотрели эти вопросы, используя формальную модель, которая рассматривает каннибализм как потенциальный источник пищи, подверженный энергетическим выгодам и множественным источникам затрат. Отметим, что ученые не утверждали, что у каннибализма есть свои плюсы, но рассмотрели риски и энергетические выгоды потребления человеческого мяса. Считается, что изучение потенциальных рисков и выгод может помочь понять, почему табу вокруг этой практики развивались циклично.

Данные указывают на то, что с точки зрения калорийности, человеческий организм оказывается средним продуктом питания, особенно учитывая сложность его добычи. Более того, употребление человеческого мяса сопряжено со значительным риском. По словам авторов исследования, ключевая проблема кроется в риске заражения — патогенам легче проникнуть в организм с практически идентичной физиологией.

В ходе исследования ученые попытались смоделировать этот эффект, изучив преимущества употребления в пищу человеческого мяса. Во-первых, это позволят человеку выжить в течение некоторого времени. Например, приблизительная калорийность человеческого тела, согласно оценкам ученых, составляет 32 376 калорий съедобной мышечной ткани. Для сравнения, если учитывать все кости, хрящи и органы, эта цифра составит впечатляющие 143 771 калорий. Это примерно соответствует 65 порциям по 500 ккал. Простыми словами, каннибализм, фактически, остается энергетически жизнеспособным до тех пор, пока ожидаемое потребление калорий из альтернативных источников пищи не превысит 116 479 ккал в месяц.

Однако ученые обнаружили, что энергетические затраты на охоту и приготовление человеческого мяса были слишком велики. Более того, проблема становится еще серьезнее, чем дольше продолжается каннибализм, и очень быстро перевешивает любые преимущества. Кроме того, риск заражения значительно возрастает, если жертва каннибализма сама была каннибалом. Исследователи предполагают, что табу вокруг каннибализма могло возникнуть именно из-за этих рисков. Простыми словами, табу, вероятно, действует как эволюционная страховка.

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