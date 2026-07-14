Хмари з каменів і дивний океан: що приховують найзагадковіші планети Чумацького Шляху

У Сонячній системі немає планет класу "суб-Нептун". Ці дивні планети мають незвичайні хмари, дуже високу температуру та океани на поверхні, але вони не складаються з води.

Одними з найпоширеніших планет у Чумацькому Шляху є субнептуни. Це кам’янисті світи, які більші за Землю, але менші за Нептун. Нове дослідження, опубліковане в журналі Astrophysical Journal Letters, наближає астрономів до відповіді на питання про те, з чого складаються ці загадкові світи. Вчені вважають, що вони мають хмари з випаруваних каменів, а також тверду поверхню, вкриту океанами з розплавленої магми, пише Space.

У Сонячній системі немає планет класу "суб-Нептун", а тому вони є великою загадкою. Вважається, що вони мають кам’янисте ядро, тверду поверхню та величезну атмосферу. Вона складається з водню, але також може містити велику кількість водяної пари та органічних молекул на основі вуглецю. Раніше вважалося, що деякі з таких світів вкриті океанами з води, але нове дослідження це спростовує.

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Астрономи використовували космічний телескоп "Вебб" для спостереження за кількома субнептунами, щоб дізнатися більше про їхній загальний склад. Ці планети мають бути репрезентативними для всього класу цих загадкових світів.

Дослідження показує, що величезний тиск між атмосферою та поверхнею планет може перетворювати мінерали на пару, яка утворює хмари. До таких мінералів належать оксид алюмінію, залізо, силікат магнію, сульфід марганцю, хлорид калію, сульфід натрію та сульфід цинку.

Моделювання показало, що ці хмари допомагають утримувати тепло, яке виходить із ядра планети, біля поверхні. Таким чином температура піднімається до 1400–2600 градусів Цельсія. У результаті гірська порода плавиться, і утворюються гарячі океани з магми.

Якщо ці дані правильні, це означає, що попередні припущення щодо можливої придатності таких планет для життя є хибними. Навіть якщо межа між атмосферою та поверхнею планети недостатньо гаряча для утворення магми, там все одно занадто спекотно для існування рідкої води, а тим більше — життя.

Дослідження субнептунів тривають, і астрономи сподіваються все-таки точно з’ясувати, що відбувається на цих планетах.

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