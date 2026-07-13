Планети, схожі на Землю, де панують вічний день і вічна ніч: там можуть жити інопланетяни

Нове дослідження показує, що світи, які, здавалося б, непридатні для життя, насправді можуть мати умови, за яких там могло б існувати життя.

У нашій галактиці виявлено велику популяцію кам’янистих планет, які трохи більші за Землю, але вони завжди звернені до своєї зірки лише одним боком. Тому на одному боці планети — вічний спекотний день, а на іншому — вічна холодна ніч. Вважається, що такі планети не можуть бути придатними для життя. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показує, що це не так, пише Phys.

За словами вчених, у таких планет швидкість обертання навколо власної осі та швидкість руху навколо зірки часто збігаються. Це призводить до того, що одна сторона планети завжди звернена до зірки, як Місяць до Землі. При цьому температура на таких планетах сильно відрізняється між двома півкулями. На нічній стороні температура може досягати майже абсолютного нуля (мінус 273 градуси Цельсія), а на денній стороні — 700–1700 градусів Цельсія. Це означає, що такі умови занадто суворі для існування життя. Але вчені вважають, що такі світи можуть бути придатними для життя, оскільки конфігурація планети "вічна ніч — вічний день" може сприяти підтримці помірних температурних умов на локальному рівні за рахунок розподілу тепла.

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Вчені створили модель такої планети та дослідили, що відбувається в її надрах, а точніше — як тепловий дисбаланс впливає на мантію, кам’янистий шар, розташований між корою та ядром планети. Дослідження показало, як різниця в температурі впливає на конвекцію (перенесення тепла) у надрах планети.

На відміну від атмосферних чи океанічних систем, де домінують сили Коріоліса та гравітаційне тяжіння, конвекція в мантії зумовлена переважно різницею температур і щільності, особливо в надрах кам’янистих планет.

Вчені виявили, що в мантії гарячий матеріал піднімається на денній стороні, проходить по поверхні, охолоджується й опускається назад на нічній стороні, перш ніж повернутися назад. Ця модель передбачає, що на деяких кам’янистих планетах можуть існувати локальні геотермальні умови, сприятливі для життя, особливо в помірних середніх широтах.

Також вчені вважають, що такий перенос тепла у півкулях може впливати на рідке ядро планети, можливо, створюючи магнітні поля, які відіграють важливу роль у захисті життя від космічного випромінювання.

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