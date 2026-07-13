Понад 100 років ховався на очах у всіх: в Австралії відкрито абсолютно новий вид

Вчені щойно ідентифікували рослину, яка понад століття залишалася непомітною для всіх на північному сході Нового Південного Уельсу в Австралії.

Рослина, яка понад століття ховалася на очах у всіх на північному сході Нового Південного Уельсу в Австралії, після більш ретельного дослідження була ідентифікована вченими як новий вид. Досі вважалося, що цей яскраво-рожевий квітучий чагарник належить до виду Phebalium nottii, але нові дані вказують на те, що все інакше, пише Independent.

Це відкриття зробили ботаніки з Університету Нової Англії (UNE), яким вдалося офіційно класифікувати цей чагарник як Phebalium banyabba — новий вид, що зустрічається лише в обмеженій частині північно-східного Нового Південного Уельсу.

Відомо, що новий вид було названо на честь регіону, де він росте. Під час нещодавньої експедиції дослідники зібрали рослину на північ від Графтона (Новий Південний Уельс), яку вважали Phebalium nottii.

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Спочатку чагарник здавався знайомим видом, але ботаніки виявили, що зразок не зовсім відповідає відомим описам. Автори зазначають, що результати їхньої роботи є важливими, оскільки ідентифікація рослин є наріжним каменем охорони природи. Справа в тому, що якщо рідкісний вид помилково приймають за більш поширений, то чисельність популяції, загрози та правовий захист можуть бути неправильно зрозумілі.

За словами ботаніка Джеремі Брюля з Університету Нової Англії, Phebalium banyabba — це чагарник заввишки менше двох метрів, який з кінця зими до весни вкритий чудовими рожевими та іржаво-коричневими квітами.

У ході дослідження вчені оцінили фізичні характеристики чагарнику та його ДНК, щоб підтвердити, що це окремий вид. За словами співавтора дослідження Іена Телфорда, новий зразок відрізняється опушеними чашечками з характерними дендритними волосками, більшими лопатями чашечки та більшими насінинами порівняно з спорідненими видами.

Дослідження також показало, що новий вид, ймовірно, росте лише у двох місцях. У дикій природі також було виявлено менше ніж 1000 окремих рослин: 466 рослин було знайдено в одному регіоні, у другому — 502 дорослі особини.

Вчені не знають напевно, але вважають, що найбільшими загрозами для щойно відкритого виду є:

обмежене поширення;

часті пожежі;

посуха;

випас худоби;

залежність виду від насіннєвого розмноження.

Автори також зазначають, що, оскільки рослина розмножується насінням, а не відростає від основи після пожежі, якщо лісові пожежі в Австралії відбуватимуться надто часто, у цих рослин може не вистачити часу, щоб дозріти та замінити ті, що згоріли.

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