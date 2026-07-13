Более 100 лет скрывался у всех на виду: в Австралии открыт совершенно новый вид

Ученые только что идентифицировали растение, которое более века скрывалось у всех на виду на северо-востоке Нового Южного Уэльса в Австралии.

Растение, скрывавшееся у всех на виду на северо-востоке Нового Южного Уэльса в Австралии более века, после более тщательного изучения идентифицировано учеными как новый вид. До сих пор считалось, что этот ярко-розовый цветущий кустарник принадлежит к виду Phebalium nottii, но новые данные указывают, что все иначе, пишет Independent.

Открытие было сделано ботаниками из Университета Новой Англии (UNE), которым удалось официально классифицировать кустарник как Phebalium banyabba — новый вид, встречающийся лишь в ограниченной части северо-восточного Нового Южного Уэльса.

Известно, что новый вид был назван в честь региона, где произрастает. Во время недавней экспедиции исследователи собрали растение к северу от Графтона, Новый Южный Уэльс, которое считалось Phebalium nottii.

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Изначально кустарник казался знакомым видом, но ботаники обнаружили, что образец не совсем соответствует известным описаниям. Авторы отмечают, что результаты их работы важны, поскольку идентификация растений является краеугольным камнем охраны природы. Дело в том, что если редкий вид ошибочно принимают за более распространенный, то численность популяции, угрозы и правовая защита могут быть неправильно понятны.

По словам ботаника Джереми Брюля из Университета Новой Англии, Phebalium banyabba представляет собой кустарник высотой менее двух метров, покрытый потрясающими розовыми и ржаво-коричневыми цветами с конца зимы до весны.

В ходе исследования ученые оценили физические характеристики кустарники и ДНК, чтобы подтвердить, что это отдельный вид. По словам соавтора исследования Иэна Телфорда, новый образец отличается опушенными чашечками с характерными дендритными волосками, более крупными лопастями чашечки и более крупными семенами по сравнению с родственными видами.

Исследование также показало, что новый вид, вероятно, произрастает лишь в двух местах. В дикой природе также было обнаружено менее 1000 отдельных растений: 466 растений были обнаружены в одном регионе, во втором — 502 взрослые особи.

Ученые не знают наверняка, но полагают, что наибольшими угрозами для только что открытого вида являются:

ограниченное распространение;

частые пожары;

засуха;

выпас скота;

зависимость вида от семенного размножения.

Авторы также отмечают, поскольку растение полагается на семенное размножение, а не на отрастание от основания после пожара, если лесные пожары в Австралии будут происходить слишком часто, у этих растений может не хватить времени созреть и заменить сгоревшие.

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