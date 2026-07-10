"Коробка від взуття" шукатиме засекречену ядерну зброю на орбіті Землі

Передбачалося, що космос буде вільним від ядерної зброї, але з часом у це вірити стає дедалі важче. Вчені розробили нову методику, яка допоможе виявляти на орбіті Землі незаконну ядерну зброю.

З 1967 року ядерна зброя в космосі заборонена Договором про космічний простір, ратифікованим 118 країнами, зокрема Росією та США, пише Science News.

Фізик-ядерник Арег Данагулян із Массачусетського технологічного інституту розробив план виявлення порушників ядерних правил у космосі. Супутник розміром з коробку від взуття міг би наблизитися до підозрілого супутника. Якби на борту досліджуваного космічного апарата перебувала ядерна зброя, інспектор виявив би нейтрони, що утворюються під час зіткнення високоенергетичних протонів у безпосередній близькості від зброї.

Вибух ядерної зброї на орбіті знищив би величезну кількість супутників — така можливість останніми роками викликає дедалі більше занепокоєння, оскільки кількість супутників значно зросла, а люди стали залежати від даних, які вони передають.

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Останніми роками США заявляли, що Росія розробляє космічну ядерну зброю. Зокрема, російський "Космос-2553", запущений у лютому 2022 року, нібито був випробувальним запуском потенційної майбутньої ядерної зброї на орбіті. Росія це заперечує. Супутник проходить через смугу випромінювання, яка називається внутрішнім поясом Ван Аллена — нижнім із двох таких поясів, що оточують Землю.

"Це жахливе місце для розміщення супутника. Ви пошкодите свій супутник усією цією радіацією", — каже Данагулян. Але це було б гарне місце для вибуху ядерної зброї. Радіація від вибуху накопичилася б у поясі, утримувана магнітним полем Землі, і знищила б тисячі супутників, що обертаються нижче.

Але пояс Ван Аллена також може допомогти виявити наявність ядерної зброї. Високоенергетичні протони в поясі взаємодіють з ураном у бомбі, утворюючи величезну кількість нейтронів. Данагулян пропонує оснастити невеликий супутник детекторами, які виявлятимуть нейтрони, що надходять з боку цільового супутника. Додаткові детектори відсіватимуть сигнали від протонів та електронів. За результатами моделювання Данагуляна, супутник-інспектор зможе виявити термоядерну зброю на відстані 4 кілометрів, якщо стежитиме за ціллю близько тижня. При ще ближчому зближенні або за допомогою кількох супутників-інспекторів вимірювання можна буде провести всього за кілька годин, за один проліт.

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