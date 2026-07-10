"Обувная коробка" будет искать засекреченное ядерное оружие на орбите Земли

Предполагалось, что космос будет свободным местом от ядерного оружия, но со временем в этом верится все меньше и меньше. Ученые разработали новую методику, которая будет помогать отыскать на орбите Земли незаконное ядерное оружие.

С 1967 года ядерное оружие в космосе запрещено Договором о космическом пространстве, ратифицированным 118 странами, включая Россию и США, пишет Science News.

Физик-ядерщик Арег Данагулян из Массачусетского технологического института разработал план по выявлению нарушителей ядерных правил в космосе. Спутник размером с коробку из-под обуви мог бы приблизиться к подозрительному спутнику. Если бы на борту исследуемого космического аппарата находилось ядерное оружие, инспектор обнаружил бы нейтроны, образующиеся при столкновении высокоэнергетических протонов в непосредственной близости с оружием.

Взрыв ядерного оружия на орбите уничтожил бы огромное количество спутников — возможность, которая в последние годы вызывает все большее беспокойство, поскольку число спутников значительно возросло, а люди стали зависеть от передаваемых ими данных.

Відео дня

В последние годы США заявляли, что Россия разрабатывает космическое ядерное оружие. В частности, российский «Космос-2553», запущенный в феврале 2022 года, якобы был испытательным запуском потенциального будущего ядерного оружия на орбите. Россия это отрицает. Спутник проходит через полосу излучения, называемую внутренним поясом Ван Аллена, нижним из двух таких поясов, окружающих Землю.

«Это ужасное место для размещения спутника. Вы повредите свой спутник всей этой радиацией», — говорит Данагулян. Но это было бы хорошее место для взрыва ядерного оружия. Радиация от взрыва накопилась бы в поясе, удерживаемая магнитным полем Земли, и уничтожила бы тысячи спутников, вращающихся ниже.

Но пояс Ван Аллена также может помочь обнаружить наличие ядерного оружия. Высокоэнергетические протоны в поясе взаимодействуют с ураном в бомбе, производя огромное количество нейтронов. Данагулян предлагает оснастить небольшой спутник детекторами, которые будут обнаруживать нейтроны, идущие со стороны целевого спутника. Дополнительные детекторы будут отсеивать сигналы от протонов и электронов. По результатам моделирования Данагуляна, спутник-инспектор сможет обнаружить термоядерное оружие на расстоянии 4 километров, если будет следить за целью около недели. При еще более близком сближении или с помощью нескольких спутников-инспекторов измерение можно будет произвести всего за несколько часов, за один пролет.

Другие новости науки