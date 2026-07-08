Його бояться більше, ніж лева в Африці: названо найстрашнішого суперхижака Землі (відео)

Дослідники назвали суперхижака, який вселяє більше страху, ніж грізні леви в Африці.

Леви створені для того, щоб вселяти жах: величезні лапи, м’язиста статура, гострий зір, спритні рефлекси та нищівні щелепи — все це, безперечно, робить їх одними з найгрізніших хижаків на планеті. І все ж тисячі спостережень за дикою природою в африканській савані свідчать про те, що 95% видів реагують із набагато більшим страхом на щось зовсім інше, пише Science Alert.

За словами біолога-еколога Майкла Клінчі із Західного університету в Канаді, ця тварина, яка вселяє страх в Африці, навіть технічно не є найвищим хижаком. Мова йде про нас — людей. Відомо, що леви — найбільші наземні хижаки, які полюють групами. Однак спостереження показують, що саме страх перед людьми глибоко вкорінений і поширений серед мешканців Африки.

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Раніше вважалося, що тварини звикнуть до людей, якщо на них не полюватимуть. Однак результати дослідження 2023 року показали, що це зовсім не так. Під час дослідження вчені відтворили для тварин біля водопоїв у Великому національному парку Крюгера в Південній Африці серію вокалізацій і звуків та фіксували їхню реакцію. Серед цих звуків:

розмови людей місцевими мовами;

звуки полювання, включаючи гавкіт собак і постріли;

звуки спілкування левів.

Зазначимо, що в цій заповідній зоні мешкає найбільша у світі популяція левів (Panthera leo), що збереглася донині, тому інші ссавці добре усвідомлюють небезпеку, яку становлять ці хижаки.

Результати показали, що 19 видів ссавців, які брали участь в експериментах, удвічі частіше залишали водойми, почувши розмови людей, ніж левів чи навіть звуки полювання. До ссавців належать носороги, слони, жирафи, леопарди, гієни, зебри та бородавочники, деякі з яких самі по собі можуть становити небезпеку.

У 2024 році вчені провели експеримент на іншому кінці світу — результат був таким самим. Загалом дослідження страху тварин перед людьми охоплюють Африку, Азію, Європу, Північну Америку та Австралію. На всіх досліджених континентах зберігається закономірність: дикі тварини бояться людей більше, ніж будь-якого іншого грізного хижака на планеті.

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