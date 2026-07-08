Его боятся больше, чем льва в Африке: назван самый страшный суперхищник Земли (видео)

Исследователи назвали суперхищника, который внушает больше страха, чем грозные львы в Африке.

Львы созданы для того, чтобы внушать ужас: огромные лапы, мускулистая масса, острое зрение, ловкие рефлексы и сокрушительные челюсти — все это, безусловно, делает их одними из самых грозных хищников на планете. И все же, тысячи записей дикой природы в африканской саванне свидетельствуют о том, что 95% видов реагируют с гораздо большим страхом на нечто совершенно иное, пишет Science Alert.

По словам биолога-эколога Майкла Клинчи из Западного университета в Канаде, это животное, наводящее страх в Африке, даже технически не является высшим хищником. Речь о нас — людях. Известно, что львы — самые крупные наземные хищники, охотящиеся группами. Однако наблюдения показывают, что именно страх перед людьми глубоко укоренен и повсеместен среди обитателей Африки.

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Ранее предполагалось, что животные привыкнут к людям, если на них не будут охотиться. Однако результаты исследования 2023 года показало, что это совсем не так. В ходе исследования ученые воспроизвели животным у водопоев в Большом национальном парке Крюгер в Южной Африке серию вокализаций и звуков, и записывали их реакцию. Среди этих звуков:

человеческие разговоры на местных языках;

звуки охоты, включая лай собак и выстрелы;

звуки общения львов.

Отметим, что в этой охраняемой зоне обитает самая большая в мире оставшаяся популяция львов (Panthera leo), поэтому другие млекопитающие хорошо осведомлены об опасности, которую представляют эти хищники.

Результаты показали, что 19 видов млекопитающих, рассматриваемых в экспериментах, в два раза чаще покидали водоемы, услышав разговоры людей, чем львов или даже звуки охоты. К млекопитающим относятся носороги, слоны, жирафы, леопарды, гиены, зебры и бородавочники, некоторые из которых сами по себе могут представлять опасность.

В 2024 году ученые перенесли эксперимент на другой конец света — результат был тем же. В целом, исследования страха животных перед людьми охватывают Африку, Азию, Европу, Северную Америку и Австралию. На всех исследованных континентах сохраняется закономерность: дикие животные боятся людей больше, чем любого другого грозного хищника на планете.

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