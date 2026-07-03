NASA знову не змогла запустити рятувальну місію в космос: що там відбувається

Космічне агентство NASA знову відклало запуск рятувального космічного апарата, який має запобігти падінню телескопа на Землю.

Перша у своєму роді рятувальна місія була запланована на 2 липня. З Маршаллових островів мали запустити в космос роботизований космічний апарат Link. Ракета Northrop Grumman Pegasus XL мала вивести Link на орбіту, де він мав стикуватися з обсерваторією Ніла Гехрельса Swift NASA — гамма-телескопом, який повільно падає на Землю, пише NASA.

Однак несправність ракети-носія призвела до затримки місії — це вже друга затримка за два дні після скасованої вчора спроби. Очікується, що запуск апарату відбудеться пізніше в п’ятницю, 3 липня.

Космічний апарат Link був розроблений приватною компанією Katalyst Space за 30 млн доларів. Мета Katalyst — зустрітися з обсерваторією Swift, що падає, запущеною у 2004 році, та вивести її на вищу орбіту, використовуючи роботизовані маніпулятори та двигуни Link.

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Swift досі залишається корисним для наукових досліджень, але швидко втрачає висоту через природний опір земної атмосфери. Без допомоги Swift, ймовірно, буде виведений з ладу наприкінці цього року, зазначають вчені.

"Це місія з високим ризиком і високою винагородою. Ми багато виграємо, спробувавши здійснити це сходження, яке обійдеться дешевше, ніж спроба замінити Swift", — заявив Шон Домагал-Голдман, директор відділу астрофізики NASA.

Вартість Swift у 2004 році становила 250 млн доларів, що сьогодні, з урахуванням інфляції, становить приблизно 450 млн доларів — це відносно недорога обсерваторія порівняно з космічним телескопом Джеймса Вебба вартістю 10 млрд доларів.

Місія Swift спочатку була розроблена для вивчення гамма-спалахів — космічних вибухів, що відбуваються під час колапсу масивної вмираючої зірки в чорну діру. За останні понад 20 років Swift провів безліч спостережень за цими спалахами, а також відстежував інші ознаки зоряної активності, такі як рентгенівські спалахи або вибухи наднових, а також транзитні об’єкти, такі як комети й астероїди.

Загалом, Swift допомагає побачити, як Всесвіт змінюється за короткі проміжки часу.

"Swift" — це багатофункціональний інструмент NASA для дослідження космосу. Він спостерігає за небом, використовуючи широкий діапазон світла, і швидко наводиться на короткочасні спалахи, сповіщаючи інші космічні та наземні станції для координації подальших спостережень", — зазначив у заяві С. Бредлі Ченко, головний дослідник проєкту Swift та астрофізик із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

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