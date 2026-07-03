NASA снова не смогло запустить спасательную миссию в космос: что там происходит

Космическое агентство NASA снова отложило запуск спасательного космического аппарата, который должен предотвратить падение телескопа на Землю.

Первая в своем роде спасательная миссия была запланирована на 2 июля. С Маршалловых островов должны были запустить в космос роботизированный космический аппарат Link. Ракета Northrop Grumman Pegasus XL должна была вывести Link на орбиту, где он должен был состыковаться с обсерваторией Нила Гехрельса Swift NASA - гамма-телескопом, который медленно падает на Землю, пишет NASA.

Но неисправность ракеты-носителя привела к задержке миссии, второй за два дня после отмененной вчера попытки. Ожидается, что запуск аппарата произойдет позже в пятницу, 3 июля.

Космический аппарат Link был разработан частной компанией Katalyst Space за 30 млн долларов. Цель Katalyst — встретиться с падающей обсерваторией Swift, запущенной в 2004 году, и вывести ее на более высокую орбиту, используя роботизированные манипуляторы и двигатели Link.

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Swift всё ещё полезен для научных исследований, но быстро теряет высоту из-за естественного сопротивления земной атмосферы. Без помощи Swift, вероятно, будет выведен из строя в конце этого года, говорят учёные.

“Это миссия с высоким риском и высокой наградой. Мы многое выиграем, попытавшись осуществить этот подъем, который обходится дешевле, чем попытка заменить Swift”, — заявил Шон Домагал-Голдман, директор отдела астрофизики NASA.

Стоимость Swift в 2004 году составила 250 млн долларов, что сегодня с учетом инфляции составляет примерно 450 млн долларов — относительно недорогая обсерватория по сравнению с космическим телескопом Джеймса Уэбба стоимостью 10 млрд долларов.

Миссия Swift изначально была разработана для изучения гамма-всплесков — космических взрывов, происходящих при коллапсе массивной умирающей звезды в черную дыру. За последние 20 с лишним лет Swift провел множество наблюдений этих всплесков, а также отслеживал другие признаки звездной активности, такие как рентгеновские вспышки или взрывы сверхновых, а также транзитные объекты, такие как кометы и астероиды.

В целом, Swift помогает увидеть, как Вселенная меняется за короткие периоды времени.

“Swift — это многофункциональный инструмент NASA для изучения космоса. Он наблюдает за небом, используя широкий диапазон света, и быстро наводится на кратковременные вспышки, оповещая другие космические и наземные станции для координации последующих наблюдений”, — сказал в заявлении С. Брэдли Ченко, главный исследователь проекта Swift и астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

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