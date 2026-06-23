Дайвери підняли з дна озера моторошне обличчя: за тисячу років дерев"яний ідол зовсім не згнив

Деревина не може зберігатися протягом тисячі років, якщо вона не перебуває у відповідних анаеробних умовах. Саме завдяки цьому на дні польського озера Ледниця зберігся дивний артефакт.

Вчені з Центру підводної археології Університету Миколая Коперника (NCU) та Музею Першого Пяста в Ледниці виявили вирізане обличчя, затоплене в озері Ледниця, пише Popular Mechanics.

Обличчя було вирізане на дубовій балці, відомій як "гакова балка". Колись вона була частиною фортечного валу, який обвалився в озеро.

Збережена балка має довжину 1,34 метра. Обличчя розташоване приблизно за 50 сантиметрів від кінця гака, на зовнішній, вужчій стороні трапецієподібної ділянки гілки. Сама різьба має висоту близько 12 сантиметрів і ширину 9 сантиметрів, з виліпленими очима, носом, ротом, щоками, бровами та трикутним або бородатим підборіддям.

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Експерти припускають, що балка з обличчям впала у воду в 967 році, а це означає, що різьблення проіснувало понад тисячоліття. Приблизно в цей же час був хрещений засновник польської держави Мешко I, і Польща перейшла до стану християнської асиміляції.

Це не перше подібне зображення. Аналогічні зображення було знайдено в інших слов’янських містах, зокрема у Волині, Великому Новгороді та Старій Ладозі. На думку експертів, схожість між цими знахідками дозволяє припустити, що балка, знайдена в Ледниці, відображає місцеву художню та духовну традицію, а не скандинавський чи російський вплив.

"Це відкриття не лише викликає захоплення майстерністю, що існувала понад тисячу років тому, а й відкриває захопливу дискусію про духовне життя слов’ян раннього середньовіччя", — сказав Анджей Пидин, директор Центру підводної археології НКУ.

Судячи з усього, балка належала до оборонного валу поселення. Але що там робило обличчя? Автори статті стверджують, що воно, ймовірно, було пов’язане з божеством або героєм, який виступав посередником між людьми та духовним світом.

Інші свідчення підтверджують припущення, що це частина духовних практик середньовічного слов’янського суспільства. Дослідники також виявили навколо валів щелепи та кістки коней, які, ймовірно, були частиною ритуальних підношень.

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