Дайверы подняли со дна озера жуткое лицо: за тысячу лет деревянный идол совсем не сгнил

Древесина не может сохраняться на протяжении тысячи лет, только если она не находится в подходящих анаэробных условиях. Именно благодаря этому, на дне польского озера Ледница, сохранился странный артефакт.

Ученые из Центра подводной археологии Университета Николая Коперника (NCU) и Музея Первого Пяста в Леднице обнаружили вырезанное лицо, затопленное в озере Ледница, пишет Popular Mechanics.

Лицо было вырезано на дубовой балке, известной как крюковая балка. Когда-то она была частью крепостного вала, который обрушился в озеро.

Сохранившаяся балка имеет длину 1,34 метра. Лицо расположено примерно в 50 сантиметрах от конца крюка, на внешней, более узкой стороне трапециевидного участка ветви. Сама резьба имеет высоту около 12 сантиметров и ширину 9 сантиметров, с вылепленными глазами, носом, ртом, щеками, бровями и треугольным или бородатым подбородком.

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Эксперты предполагают, что балка с лицом упала в воду в 967 году, а это значит, что резьба просуществовала более тысячелетия. Примерно в это же время был крещен основатель польского государства Мешко I, и Польша перешла в состояние христианской ассимиляции.

Это не первое подобное изображение. Аналогичные изображения были найдены в других славянских городах, включая Волин, Великий Новгород и Старую Ладогу. По мнению экспертов, сходство между этими находками позволяет предположить, что балка, найденная в Леднице, отражает местную художественную и духовную традицию, а не скандинавское или русское влияние.

“Это открытие не только вызывает восхищение мастерством, существовавшим более тысячи лет назад, но и открывает увлекательную дискуссию о духовной жизни раннесредневековых славян”, — сказал Анджей Пыдын, директор Центра подводной археологии НКУ.

По всей видимости, балка принадлежала оборонительному валу поселения. Но что там делало лицо? Авторы статьи утверждают, что оно, вероятно, было связано с божеством или героем, выступавшим посредником между людьми и духовным миром.

Другие свидетельства подтверждают идею о том, что это часть духовных практик средневекового славянского общества. Исследователи также обнаружили вокруг валов челюсти и кости лошадей, которые могли быть частью ритуальных подношений.

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