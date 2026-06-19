У 75% кормів для домашніх тварин виявили мікропластик: названо найнебезпечніші

Результати нового дослідження показали, що майже в 75 % кормів для домашніх тварин міститься мікропластик.

Дослідження було проведено командою вчених з університетів Сассекса та Ексетера. Дослідники виявили мікропластик у 16 із 19 перевірених марок кормів, зокрема у "дуже відомих", пише BBC.

Дешевші корми "бюджетного сегмента", призначені для собак, котів та диких тварин, містили більше мікропластику, ніж дорогі.

Мікропластик — це крихітні частинки пластику, зазвичай розміром менше 5 мм. Кілька досліджень показали, що мікропластик може завдавати шкоди тваринам і людям різними способами, хоча точно визначити його вплив складно.

Дослідники з Сассекса та Ексетера заявили, що наявність пластикового забруднення у кормах для домашніх тварин також може мати потенційні наслідки для здоров’я, але це не було основною метою їхнього дослідження.

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Дослідження показало, що, незважаючи на вищу концентрацію мікропластику в сухому кормі, вологий корм призводить до збільшення щоденного споживання мікропластику. Справа в тому, що домашнім тваринам доводиться з’їдати його більше, щоб задовольнити свої енергетичні потреби.

"Наші результати нагадують нам про те, що наші домашні тварини піддаються впливу тих самих хімічних забруднювачів, що й ми самі", — сказала професорка екотоксикології Ексетерського університету Тамара Галлоуей.

Мікропластик — це більш широка екологічна проблема, і він зустрічається в багатьох аспектах повсякденного життя, зокрема в продуктах харчування, питній воді та повітрі.

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