У 75% кормів для домашніх тварин виявили мікропластик: названо найнебезпечніші
Результати нового дослідження показали, що майже в 75 % кормів для домашніх тварин міститься мікропластик.
Дослідження було проведено командою вчених з університетів Сассекса та Ексетера. Дослідники виявили мікропластик у 16 із 19 перевірених марок кормів, зокрема у "дуже відомих", пише BBC.
Дешевші корми "бюджетного сегмента", призначені для собак, котів та диких тварин, містили більше мікропластику, ніж дорогі.
Мікропластик — це крихітні частинки пластику, зазвичай розміром менше 5 мм. Кілька досліджень показали, що мікропластик може завдавати шкоди тваринам і людям різними способами, хоча точно визначити його вплив складно.
Дослідники з Сассекса та Ексетера заявили, що наявність пластикового забруднення у кормах для домашніх тварин також може мати потенційні наслідки для здоров’я, але це не було основною метою їхнього дослідження.
Дослідження показало, що, незважаючи на вищу концентрацію мікропластику в сухому кормі, вологий корм призводить до збільшення щоденного споживання мікропластику. Справа в тому, що домашнім тваринам доводиться з’їдати його більше, щоб задовольнити свої енергетичні потреби.
"Наші результати нагадують нам про те, що наші домашні тварини піддаються впливу тих самих хімічних забруднювачів, що й ми самі", — сказала професорка екотоксикології Ексетерського університету Тамара Галлоуей.
Мікропластик — це більш широка екологічна проблема, і він зустрічається в багатьох аспектах повсякденного життя, зокрема в продуктах харчування, питній воді та повітрі.
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