В 75% кормов для домашних животных нашли микропластик: названы самые опасные

Результаты нового исследования показали, что почти в 75% кормов для домашних животных содержится микропластик.

Исследование было проведено командой ученых из университетов Сассекса и Эксетера. Исследователи обнаружили микропластик в 16 из 19 протестированных марок кормов, включая “очень известные”, пишет BBC.

Более дешевые корма “бюджетного сегмента”, предназначенные для собак, кошек и диких животных, содержали больше микропластика, чем дорогие.

Микропластик — это крошечные частицы пластика, обычно размером менее 5 мм. Несколько исследований показали, что микропластик может наносить вред животным и людям различными способами, хотя точно определить его воздействие сложно.

Исследователи из Сассекса и Эксетера заявили, что наличие пластикового загрязнения в кормах для домашних животных также может иметь потенциальные последствия для здоровья, но это не было основной целью их исследования.

Відео дня

Исследование показало, что, несмотря на более высокую концентрацию микропластика в сухом корме, влажный корм приводит к увеличению ежедневного потребления микропластика. Дело в том, что домашним животным необходимо съедать его больше для удовлетворения своих энергетических потребностей.

“Наши результаты напоминают нам о том, что наши домашние животные подвергаются воздействию тех же химических загрязнителей, что и мы сами”, — сказала профессор экотоксикологии Университета Эксетера Тамара Галлоуэй.

Микропластик — это более широкая экологическая проблема, и он встречается во многих аспектах повседневной жизни, включая продукты питания, питьевую воду и воздух.

Другие новости науки