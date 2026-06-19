Краще перестрахуватися, ніж шкодувати: вчені пропонують будувати лабораторію на Місяці (фото)

Вчені вже давно приділяють увагу тому, щоб запобігти забрудненню інших світів земними організмами під час космічних досліджень. Однак дослідники звернули увагу на протилежне питання: як захистити Землю від потенційного поширення іншопланетного життя?

Суть проблеми зводиться до того, що зразки, привезені з космосу, можуть містити невідомі форми життя. У зв'язку з цим, вчені припускають, що найбезпечнішим способом роботи з таким матеріалом може бути не Земля, а Місяць, пише FLScience.

Доктор Фредерік Мокслей та доктор Ентоні Річчарді запропонували створити на Місяці карантинну лабораторію для дослідження позаземних зразків перед їх транспортуванням на Землю. Ця концепція ґрунтується на простій ідеї: якщо зразок містить живий організм і відбудеться випадкове вивільнення, наслідки залишаться ізольованими від земних екосистем.

За словами доктора Мокслі, "Місяць є оптимальним місцем для карантину позаземних зразків". Він пояснив, що витік невідомого організму може стати серйозною проблемою, якщо його біологія суттєво відрізнятиметься від життя на Землі. Він зазначив, що якщо зразок міститиме "позаземну форму життя з молекулярною структурою, що відображає нетипову біохімію", і потрапить до біосфери Землі, це потенційно може становити ризик як для людей, так і для екосистем.

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Місяць є оптимальним місцем для карантину позаземних зразків Фото: George Desipris

Наразі немає підтверджених доказів існування позаземного життя в Сонячній системі. Одне з найбільш обговорюваних відкриттів стосувалося зразка породи з водоспаду Чеява на Марсі, де дослідники повідомили лише про можливий сигнал, а не про доказ існування життя.

Вчені вважають, що для дослідження матеріалів, зібраних з інших світів, необхідний поглиблений лабораторний аналіз. Космічні апарати та роботизовані прилади можуть проводити вражаючі дослідження, але для відповіді на деякі питання потрібне обладнання та експертиза, доступні лише у вузькоспеціалізованих лабораторіях.

Доктор Мокслі вважає, що Місяць забезпечує баланс між доступністю та безпекою. Він зазначив: "Він розташований достатньо близько (приблизно три дні подорожі космосом), щоб забезпечити логістичні та комунікаційні можливості, але водночас достатньо далеко, щоб створити ефективний біологічний бар'єр між Землею та будь-якими потенційними позаземними формами життя".

Реалізація цієї ідеї вимагатиме створення масштабної інфраструктури, оскільки лабораторія біобезпеки зможе функціонувати лише після створення постійної місячної бази. Хоча на даний момент такої бази ще не існує, плани, пов'язані з програмою НАСА "Артеміда", активізували дискусії щодо довгострокової діяльності людини на Місяці. Якщо ці плани будуть реалізовані, місячні карантинні об'єкти можуть стати реальним вирішенням, а не лише теоретичною пропозицією.

Космічні агентства вже доставляли на Землю позаземний матеріал. Було зібрано та досліджено зразки з Місяця та кількох астероїдів. Вчені, як правило, не очікують, що в цих місцях може бути життя, але все ж дотримуються крантинних процедур. У багатьох випадках метою був захистити зразки від забруднення земними організмами. Дослідження показали, що бактерії можуть відносно легко поширюватися на позаземний матеріал, що потенційно може вплинути на наукові результати.

Вчені вважають, що для дослідження матеріалів, зібраних з інших світів, необхідний поглиблений лабораторний аналіз Фото: NASA

Ця пропозиція також відповідає чинним міжнародним угодам. Договір про космічний простір містить положення щодо запобігання шкідливому забрудненню Землі з небесних тіл. Рекомендація Мокслея ґрунтується на принципі обережності, який передбачає вжиття запобіжних заходів навіть у разі невизначеності ризиків.

Хоча на сьогодні немає доказів існування позаземних організмів поблизу, дослідники стверджують, що ретельна підготовка сьогодні може запобігти проблемам у майбутньому. У міру продовження досліджень пошук балансу між науковим прогресом та відповідальними заходами безпеки залишатиметься ключовим викликом для космічних агентств та дослідників у всьому світі.

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