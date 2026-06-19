Лучше перестраховаться, чем сожалеть: ученые предлагают построить лабораторию на Луне (фото)

Учёные уже давно уделяют внимание тому, чтобы предотвратить загрязнение других миров земными организмами в ходе космических исследований. Однако исследователи обратили внимание на противоположный вопрос: как защитить Землю от потенциального распространения инопланетной жизни?

Суть проблемы заключается в том, что образцы, привезенные из космоса, могут содержать неизвестные формы жизни. В связи с этим ученые предполагают, что самым безопасным местом для работы с таким материалом может быть не Земля, а Луна, пишет FLScience.

Доктор Фредерик Мокслей и доктор Энтони Риччарди предложили создать на Луне карантинную лабораторию для исследования внеземных образцов перед их транспортировкой на Землю. Эта концепция основана на простой идее: если образец содержит живой организм и произойдёт случайное высвобождение, последствия останутся изолированными от земных экосистем.

По словам доктора Моксли, "Луна является оптимальным местом для карантина внеземных образцов". Он пояснил, что утечка неизвестного организма может стать серьёзной проблемой, если его биология будет существенно отличаться от жизни на Земле. Он отметил, что если образец будет содержать "внеземную форму жизни с молекулярной структурой, отражающей нетипичную биохимию", и попадет в биосферу Земли, это потенциально может представлять риск как для людей, так и для экосистем.

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Луна является оптимальным местом для карантина внеземных образцов Фото: George Desipris

На данный момент нет подтверждённых доказательств существования внеземной жизни в Солнечной системе. Одно из самых обсуждаемых открытий касалось образца породы с водопада Чеява на Марсе, где исследователи сообщили лишь о возможном сигнале, а не о доказательстве существования жизни.

Учёные считают, что для изучения материалов, добытых на других планетах, необходим углублённый лабораторный анализ. Космические аппараты и роботизированные устройства могут проводить впечатляющие исследования, но для ответа на некоторые вопросы требуется оборудование и экспертиза, доступные только в узкоспециализированных лабораториях.

Доктор Моксли считает, что Луна обеспечивает баланс между доступностью и безопасностью. Он отметил: "Она расположена достаточно близко (примерно три дня путешествия по космосу), чтобы обеспечить логистические и коммуникационные возможности, но в то же время достаточно далеко, чтобы создать эффективный биологический барьер между Землёй и любыми потенциальными внеземными формами жизни".

Реализация этой идеи потребует создания масштабной инфраструктуры, поскольку лаборатория биобезопасности сможет функционировать только после создания постоянной лунной базы. Хотя на данный момент такой базы ещё нет, планы, связанные с программой НАСА "Артемида", активизировали дискуссии о долгосрочной деятельности человека на Луне. Если эти планы будут реализованы, лунные карантинные объекты могут стать реальным решением, а не просто теоретическим предложением.

Космические агентства уже доставляли на Землю внеземной материал. Были собраны и исследованы образцы с Луны и нескольких астероидов. Учёные, как правило, не ожидают, что в этих местах может быть жизнь, но всё же соблюдают карантинные процедуры. Во многих случаях целью было защитить образцы от загрязнения земными организмами. Исследования показали, что бактерии могут относительно легко распространяться на внеземной материал, что потенциально может повлиять на научные результаты.

Ученые считают, что для изучения материалов, добытых на других планетах, необходим углубленный лабораторный анализ Фото: NASA

Данное предложение также соответствует действующим международным соглашениям. Договор о космическом пространстве содержит положения о предотвращении вредного загрязнения Земли с небесных тел. Рекомендация Мокслея основана на принципе предосторожности, который предусматривает принятие мер предосторожности даже в случае неопределенности рисков.

Хотя на сегодняшний день нет доказательств существования внеземных организмов поблизости, исследователи утверждают, что тщательная подготовка сегодня может предотвратить проблемы в будущем. По мере продолжения исследований поиск баланса между научным прогрессом и ответственными мерами безопасности будет оставаться ключевым вызовом для космических агентств и исследователей во всем мире.

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