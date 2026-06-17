Шнауцер із "діснеївськими" віями: соціальні мережі підкорила собака на ім"я Леді (фото)

Шнауцера на прізвисько Леді врятувало Королівське товариство захисту тварин Нортгемптоншира. Тепер вона стала зіркою соцмереж завдяки своїм неймовірно довгим чорним віям.

Користувачі соцмереж пишуть, що вії Леді, які розвіваються, схожі на "діснеївські", повідомляє Daily Mail.

"Вії мрії! Яка вона гламурна!", — пишуть користувачі в Instagram.

Фотографії шнауцера з чарівними віями опублікувало в соцмережах Королівське товариство захисту тварин, яке шукає для собаки новий дім.

Шнауцер із "діснеївськими" віями Фото: RSPCA

"Буде так чудово побачити, як вона приживеться в новому люблячому домі — вона справді заслуговує на щасливе життя. І ми впевнені, що їй не знадобиться багато помахів віями, щоб знайти чудовий новий дім", — пише менеджерка з питань добробуту собак у Королівському товаристві захисту тварин Нортгемптоншира Кейт Маккалок.

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Експерти стверджують, що у собак, як і у людей, довгі вії призначені для захисту очей.

У собак вії ростуть лише на верхній повіці Фото: RSPCA

Коли тварини риють землю, граються на вулиці або досліджують парк, їхні вії захищають очі від сміття, яке може потрапити під повіки.

Однак, на відміну від своїх господарів, вії у собак є лише на верхній повіці, а не на нижній. У довгошерстих собак, таких як шнауцери, вії зустрічаються частіше.

Інші породи, відомі своїми довгими віями, — це мальтійські болонки, йоркширські тер’єри, лхаський апсо, ши-тцу та пуделі.

На жаль, у Леді є кілька проблем зі здоров’ям, за якими власникам доведеться уважно стежити. У собаки виявлено шум у серці 1-го ступеня, а також вона проходить лікування від рецидивуючих вушних інфекцій.

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