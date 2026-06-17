Шнауцер с "диснеевскими" ресницами: соцсети покорила собака по кличке Леди (фото)
Шнауцера по кличке Леди спасло Королевское общество защиты животных Нортгемптоншира. Теперь она стала звездой соцсетей из-за своих невероятно длинных, черных ресниц.
Пользователи соцсетей пишут, что развевающиеся ресницы Леди похожи на “диснеевские”, пишет Daily Mail.
“Ресницы мечты! Какая она гламурная!”, - пишут пользователи в Instagram.
Снимки шнауцера с очаровательными ресницами разместило в соцсетях Королевское общество защиты животных, которое подыскивает новый дом для собаки.
“Будет так здорово увидеть, как она освоится в новом любящем доме – она действительно заслуживает счастливой жизни. И мы уверены, что ей не потребуется много взмахов ресниц, чтобы обрести чудесный новый дом”, - пишет менеджер по благополучию собак в Королевском обществе защиты животных Нортгемптоншира Кейт Маккалок.
Эксперты говорят, что у собак, как и у людей, длинные ресницы предназначены для защиты глаз.
Когда животные копаются в земле, играют на улице или исследуют парк, их ресницы защищают глаза от мусора, который может попасть под веки.
Но в отличие от своих владельцев, ресницы у собак находятся только на верхнем веке, а не на нижнем. У длинношерстных собак, таких как шнауцеры, ресницы встречаются чаще.
Другие породы, известные своими длинными ресницами, – это мальтийские болонки, йоркширские терьеры, лхасский апсо, ши-тцу и пудели.
К сожалению, у Леди имеется несколько проблем со здоровьем, за которыми владельцам необходимо будет внимательно следить. У собаки обнаружен шум в сердце 1-й степени, а также она проходит лечение от рецидивирующих ушных инфекций.
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