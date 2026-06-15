Існує 4 основні сили природи: фізики з'ясували, де ховається п'ята сила

Вчені дійшли висновку, що квантова гравітація може допомогти виявити таємничу п’яту силу природи.

Протягом десятиліть фізики шукають п’яту фундаментальну силу природи, яка могла б пояснити таємничі аспекти Всесвіту, такі як темна енергія та темна матерія. Їх неможливо пояснити за допомогою чотирьох відомих фундаментальних сил: гравітаційної, електромагнітної, сильної та слабкої взаємодії. Водночас вчені намагаються створити теорію квантової гравітації. Вона може об'єднати найкращий опис Всесвіту у великих масштабах, тобто загальну теорію відносності Ейнштейна, та фізику субатомного світу, тобто квантову механіку. Автори дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letter, створили концепцію квантової гравітації та виявили, що вона дає підказки про потенційну п'яту силу природи, пише Space.

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Результати дослідження показують, що п’яту фундаментальну силу, яка проявляється як невелике відхилення від закону гравітації Ньютона на дуже малих відстанях, слід описувати не лише двома параметрами: її силою та радіусом дії.

Вчені запропонували концепцію квантової гравітації, згідно з якою гравітація може залишатися постійною та контрольованою навіть за високих енергій завдяки обмеженню сили гравітаційного тяжіння. Якщо ця теорія має залишатися дійсною на високих енергетичних рівнях, то, як виявили вчені, діапазон дії та сила п'ятої фундаментальної сили обмежені, що призводить до виключення цих параметрів.

Це означає, що майбутні високоточні вимірювання гравітації у великих і навіть у найдрібніших масштабах, де має виникати квантова гравітація, можуть безпосередньо перевірити цю концепцію. Таким чином можна виявити приховану п’яту силу природи, вважають вчені.

Зазвичай фізики висувають гіпотези про нові сили, а потім визначають, чи можна їх виявити експериментально. Автори цього дослідження використовують інший підхід, виключаючи певні можливості для характеристик передбачуваної п’ятої сили.

Дослідження показує, що квантова гравітація може бути не лише прийнятною теорією на екстремальних рівнях енергії, а й мати спостережувані наслідки в набагато більших масштабах, а не лише у квантовому світі.

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