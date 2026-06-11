Невинний чоловік опинився у в'язниці через технологію розпізнавання облич на основі ШІ

Експерти кажуть, що ця технологія занадто небезпечна для використання правоохоронними органами.

Невинний американець провів понад 50 днів у в'язниці через неточну технологію розпізнавання облич на основі ШІ. Чоловік перебував за сотні кілометрів від місця злочину, але поліція все ж ухвалила рішення його заарештувати на основі отриманих даних від штучного інтелекту. Цей інцидент практично зруйнував життя жителя США, пише Futurism.

Джаліл Річардсон зі штату Північна Кароліна був нещодавно звільнений після того, як провів понад 50 днів у в'язниці за злочин, якого він не скоював. Річардсона звинуватили в крадіжці автомобіля у штаті Флорида, після того, як поліція завантажила відео з камер спостереження у свою систему розпізнавання облич на основі ШІ.

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Система ідентифікувала Річардсона з точністю, яка, за твердженням прокуратури Флориди, становила 85%. У поєднанні зі свідченнями двох "свідків" цього виявилося достатньо для встановлення ймовірної провини Річардсона. Хоча сам американець мав алібі — він перебував на роботі за сотні кілометрів від місця злочину.

Адвокати тільки через майже 2 місяці після арешту змогли довести невинність Річардсона, і він вийшов із в'язниці. Хоча поліція відмовляється брати на себе будь-яку відповідальність, цей арешт і тюремне ув'язнення практично зруйнували колишнє життя Річардсона. Крім втрати роботи американець втратив будинок, а також опіку над двома дітьми.

Експерти кажуть, що неправомірні арешти, які ґрунтуються на програмному забезпеченні для розпізнавання облич з використанням ШІ, стають свого роду закономірністю. У США це був уже 14-й відомий випадок звинувачення невинної людини через неточності системи розпізнавання облич. За словами експертів, ця технологія занадто небезпечна для використання правоохоронними органами.

Експерти побоюються, що подібні випадки можуть виникати дедалі частіше, адже поліція в США використовує систему для розпізнавання облич на основі ШІ для швидкого розслідування злочинів.

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