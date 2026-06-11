Невиновный мужчина оказался в тюрьме из-за технологии распознавания лиц на основе ИИ

Эксперты говорят, что эта технология слишком опасна для использования правоохранительными органами.

Невиновный американец провел более 50 дней в тюрьме из-за неточной технологии распознавания лиц на основе ИИ. Мужчина находился в сотнях километров от места преступления, но полиция все же приняла решение его арестовать на основе полученных данных от искусственного интеллекта. Этот инцидент практически разрушил жизнь жителя США, пишет Futurism.

Джалил Ричардсон из штата Северная Каролина был недавно освобожден после того, как провел более 50 дней в тюрьме за преступление, которого он не совершал. Ричардсона обвинили в краже автомобиля штате Флорида, после того, как полиция загрузила видео с камер наблюдения в свою систему распознавания лиц на основе ИИ.

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Система идентифицировала Ричардсона с точностью, которая, по утверждению прокуратуры Флориды, составила 85%. В сочетании с показаниями двух "свидетелей" этого оказалось достаточно для установления вероятной вины Ричардсона. Хотя сам американец имел алиби – он находился на работе за сотни километров от места преступления.

Адвокаты только через почти 2 месяца после ареста смогли доказать невиновность Ричардсона, и он вышел из тюрьмы. Хотя полиция отказывается брать на себя какую-либо ответственность, этот арест и тюремное заключение практически разрушили прежнюю жизнь Ричардсона. Помимо потери работы американец потерял дом, а также опеку над двумя детьми.

Эксперты говорят, что неправомерные аресты, основанные на программном обеспечении для распознавания лиц с использованием ИИ, становятся своего рода закономерностью. В США это был уже 14-й известный случай обвинения невиновного человека из-за неточностей системы распознавания лиц. По словам экспертов, эта технология слишком опасна для использования правоохранительными органами.

Эксперты опасаются, что подобные случаи могут возникать все чаще, ведь полиция в США использует систему для распознавания лиц на основе ИИ для быстрого расследования преступлений.

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