Ці місця кишать зубастими хижаками: названо регіони, де акули нападають найчастіше

Дослідники нанесли на карту найнебезпечніші місця у світі, де напади великих білих акул трапляються найчастіше.

Після того, як велику білу акулу вперше в історії помітили в Середземному морі, вчені склали карту місць, де зубасті хижаки нападають найчастіше. Зазначимо, що величезний хижак був помічений між Сицилією і Тунісом — це спостереження вважається першим в історії відео, знятим на камеру, на якому зафіксована доросла велика біла акула в цьому районі, пише Daily Mail.

За словами докторки Лорен Сміт, експерта з акул із Saltwater Life, на щастя для тих, хто цього літа планує відпочинок на Середземному морі, незважаючи на появу хижака, приводів для занепокоєння немає. По-перше, акулу помітили далеко від прибережних курортів. По-друге, важливо пам'ятати, що океан — територія акул, а тому подібні зустрічі мають викликати повагу та вдячність, а не страх.

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Міжнародна база даних про напади акул (International Shark Files) реєструє напади в усьому світі, включно із записами, датованими 1500-ми роками. Однак ця база охоплює тільки неспроваковані напади, що виключає будь-які дії, які змінюють поведінку акули, як-от підводне полювання або звільнення акули з сітки чи гака.

Статистика свідчить про те, що минулий рік став незвично смертоносним з погляду нападу акул: 2025 року було зареєстровано 65 нападів хижаків, що трохи менше, ніж у середньому за 10 років; 9 із них виявилися смертельними — у середньому на рік фіксують близько 6 випадків.

Лідером за кількістю нападів акул стали США — 25 випадків, або 38% від загальної кількості. На другому місці Австралія — 21 укус порівняно із середнім показником за 5 років, близько 13 укусів. Крім того, в Австралії було зафіксовано найбільшу кількість смертельних нападів, на які припало 56% усіх смертей.

Експерти зазначають, що напади акул в Австралії, як правило, більш небезпечні, оскільки в країні мешкає так звана "велика трійка": бичачі акули, тигрові акули і великі білі акули. Зазначимо, що великі білі акули можуть досягати в довжину близько 6 метрів і мають потужні щелепи, повні зубів. У результаті, навіть невеликий "розвідувальний" укус білої акули може виявитися смертельним для людини.

За словами директора Флоридської програми досліджень акул при Флоридському музеї природної історії Гевіна Нейлора, якби напади сталися за межами Австралії, кількість жертв, імовірно, була б більшою. Це пов'язано з тим, що на австралійських пляжах бездоганна безпека на пляжах — протягом кількох хвилин після укусу вертольоти вже перебувають у повітрі й готові до реагування. Однак віддаленість деяких австралійських пляжів означає, що таке своєчасне реагування не завжди можливе.

Згідно зі статистикою, в інших частинах світу рівень нападів акул залишався на рівні середнього, за винятком кількох інцидентів. У Канаді стався перший неспровокований напад акули з 2021 року, унаслідок якого веслувальник на сапборді не постраждав — акула вкусила дошку.

Минулого року також було зафіксовано перший випадок смерті від неспровокованого укусу темної акули. Інцидент стався в Південній Африці під час щорічного ходу сардин, коли величезна популяція дрібної риби мігрує вздовж східного узбережжя.

За словами вчених, 15% були отримані під час сноркелінгу та фрідайвінгу, а 46% — під час плавання або ходьби по воді. Значну частину жертв також становили серфери — 32%.

Головна загадка акул

І все ж, за словами вчених, відносно стабільна кількість нападів акул протягом десятиліть залишається загадкою. Середні показники за 10, 20 і 30 років для неспровокованих укусів різняться лише на чотири випадки на рік, а кількість смертельних випадків залишається незмінною — шість.

Водночас спостереження показують, що через надмірний вилов і зміни клімату, глобальна популяція акул різко скоротилася. Сьогодні з 1200 видів близько 30% належать до категорії тих, що перебувають під загрозою зникнення.

Загалом експерти також підкреслюють, що ризик бути укушеним акулою залишається винятково низьким. Для порівняння, щорічно від укусів акул гинуть 6 осіб, тоді як удари блискавки призводять до смерті приблизно 24 000 смертей.

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