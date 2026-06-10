Эти места кишат зубастыми хищниками: названы регионы, где акулы нападают чаще всего

Исследователи нанесли на карту наиболее опасные места в мире, где нападения больших белых акул случаются чаще всего.

После того, как большую белую акулу впервые в истории заметили в Средиземном море, ученые составили карту мест, где зубастые хищники нападают чаще всего. Отметим, что огромный хищник был замечен между Сицилией и Тунисом — это наблюдение считается первым в истории видео, снятым на камеру, на котором запечатлена взрослая большая белая акула в этом районе, пишет Daily Mail.

По словам доктора Лорен Смит, эксперта по акулам из Saltwater Life, к счастью для тех, кто этим летом планирует отдых на Средиземном море, несмотря на появление хищника, поводов для беспокойства нет. Во-первых, акулу заметили далеко от прибрежных курортов. Во-вторых, важно помнить, что океан — территория акул, а потому подобные встречи должны вызывать уважение и благодарность, а не страх.

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Международная база данных о нападениях акул (International Shark Files) регистрирует нападения по всему миру, включая записи, датируемые 1500-ми годами. Однако эта база включает только неспровацированные нападения, что исключает любые действия, изменяющие поведение акулы, такие как подводная охота или освобождение акулы из сети или крюка.

Статистика свидетельствует о том, что прошлый год стал необычно смертоносным с точки зрения нападения акул: в 2025 году было зарегистрировано 65 нападений хищников, что немного меньше, чем в среднем за 10 лет; 9 из них оказались смертельными — в среднем в год фиксируют около 6 случаев.

Лидером по количеству нападений акул стали США — 25 случаев, или 38% от общего количества. На втором месте Австралия — 21 укус в сравнении со средним показателем за 5 лет, около 13 укусов. Кроме того, в Австралии было зафиксировано наибольшее количество смертельных нападений, на которые пришлось 56% всех смертей.

Эксперты отмечают, что нападения акул в Австралии, как правило, более опасны, поскольку в стране обитает так называемая "большая тройка": бычьи акулы, тигровые акулы и большие белые акулы. Отметим, что большие белые акулы могут достигать в длину около 6 метров и имеют мощные челюсти, полные зубов. В результате, даже небольшой "разведывательный" укус белой акулы может оказаться смертельным для человека.

По словам директора Флоридской программы исследований акул при Флоридском музее естественной истории Гэвина Нейлора, если бы нападения произошли за пределами Австралии, количество жертв, вероятно, было бы больше. Это связано с тем, что на австралийских пляжах безупречная безопасность на пляжах — в течение нескольких минут после укуса вертолеты уже находятся в воздухе и готовы к реагированию. Однако удаленность некоторых австралийских пляжей означает, что такое своевременное реагирование не всегда возможно.

Согласно статистике, в других частях мира уровень нападений акул оставался на уровне среднего, за исключением нескольких инцидентов. В Канаде произошло первое неспровоцированное нападение акулы с 2021 года, в результате которого гребец на сапборде не пострадал — акула укусила доску.

В прошлом году также был зафиксирован первый случай смерти от неспровоцированного укуса темной акулы. Инцидент произошел в Южной Африке во время ежегодного хода сардин, когда огромная популяция мелкой рыбы мигрирует вдоль восточного побережья.

По словам ученых,15% были получены во время сноркелинга и фридайвинга, а 46% — во время плавания или ходьбы по воде. Значительную часть жертв также составили серферы — 32%.

Главная загадка акул

И все же, по словам ученых, относительно стабильное количество нападений акул в течение десятилетий остается загадкой. Средние показатели за 10, 20 и 30 лет для неспровоцированных укусов различаются всего на четыре случая в год, а число смертельных исходов остается неизменным — шесть.

В то же время наблюдения показывают, что из-за чрезмерного вылова и изменения климата, глобальная популяция акул резко сократилась. Сегодня из 1200 видов около 30% относятся к категории находящихся под угрозой исчезновения.

В целом эксперты также подчеркивают, что риск быть укушенным акулой остается исключительно низким. Для сравнения, ежегодно от укусов акул погибают 6 человек, в то время как удары молнии приводят к смерти примерно 24 000 смертей.

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