"Дзвінок" із загробного світу: 7 моторошних ознак того, що з вами намагаються зв'язатися

Двоє незалежних дослідників назвали кілька моторошних ознак, які свідчать про те, що кохана людина намагається зв'язатися з вами із потойбічного світу.

Певна пісня, запах або мерехтлива лампочка — це лише деякі з моторошних явищ, які, за словами скорботних родичів, є ознакою того, що їхня померла близька людина намагається зв'язатися з ними із загробного світу, пише Daily Mail.

У 1980-х і 1990-х роках незалежні дослідники Білл і Джуді Гуггенгайм вивчали концепцію "посмертного спілкування" і опитали понад 2000 осіб. У результаті вченим вдалося виявити низку дивних явищ, що відбуваються, коли людина вірить, що з нею безпосередньо зв'язався знайомий дух. Серед них:

раптова поява знайомих запахів;

збої в роботі електротехніки;

яскраві сни за участю померлих членів сім'ї;

несподівана зміна поведінки тварин;

відтворення знайомих пісень у певні моменти;

знаходження монет у дивних місцях;

реальні відчуття дотику привидів.

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Згідно з дослідженням, від 60 до 120 мільйонів американців, тобто від 20% до 40% населення США, пережили один або кілька випадків взаємодії з померлими близькими. Дослідники також виявили, що подібні інциденти часто відбуваються в моменти стресу, в річниці або коли скорботна людина потребує підтримки.

Зазначимо, що досі наука так і не змогла довести існування загробного життя. Тому скептики та більшість дослідників пояснюють ці випадки галюцинаціями та збігами.

Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Schizophrenia Bulletin, засвідчило, що з подібними сенсорними переживаннями стикаються 30-60% скорботних родичів. Автори дослідження також описали ці переживання як нормальні психологічні реакції на втрату — тож їх не варто сприймати як ознаки психічного захворювання або докази контакту із потойбічним світом.

Автори європейського дослідження також зазначили, що насправді "знаки" були лише результатом скорботи, природною частиною процесу жалоби, а не духовним зв'язком. Однак люди, які пережили навколосмертний досвід, продовжують розповідати про свої передбачувані подорожі в потойбічний світ і неодноразово відзначають зустрічі зі своїми померлими близькими, які очікують їх в іншому вимірі.

У своєму дослідженні Гуггенгайми також виявили, що люди, які отримали звісточку із загробного світу, як правило, чули такі фрази: "Я в порядку", "Я люблю тебе", "Не турбуйся за мене" і "Прощавай".

Автори також зазначають, що найпоширенішою із семи ознак, які вказують на спілкування коханої людини із загробного світу, було те, що скорботний родич стикався із запахом, пов'язаним із цією людиною. Люди, як правило, стверджували, що запах з'являвся нізвідки і тривав лише кілька секунд, а потім зникав.

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