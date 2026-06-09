"Звонок" из загробного мира: 7 жутких признаков того, что с вами пытаются связаться

Двое независимых исследователей назвали несколько жутких признаков, которые свидетельствуют о том, что любимый человек пытается связаться с вами из загробного мира.

Определенная песня, запах или мерцающая лампочка — это лишь некоторые из жутких явлений, которые, по словам скорбящих родственников, являются признаком того, что их умерший близкий человек пытается связаться с ними из загробного мира, пишет Daily Mail.

В 1980-х и 1990-х годах независимые исследователи Билл и Джуди Гуггенхайм изучали концепцию "посмертного общения" и опросили более 2000 человек. В результате ученым удалось обнаружить ряд странных явлений, происходящих, когда человек верит, что с ним напрямую связался знакомый дух. Среди них:

внезапное появление знакомых запахов;

сбои в работе электротехники;

яркие сны с участием умерших членов семьи;

неожиданное изменение поведения животных;

воспроизведение знакомых песен в определенные моменты;

нахождение монет в странных местах;

реальные ощущения прикосновения призраков.

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Согласно исследованию, от 60 до 120 миллионов американцев, то есть от 20% до 40% населения США, пережили один или несколько случаев взаимодействия с умершими близкими. Исследователи также обнаружили, что подобные инциденты часто происходят в моменты стресса, в годовщины или когда скорбящий человек нуждается в поддержке.

Отметим, что до сих пор наука так и не смогла доказать существование загробной жизни. Поэтому скептики и большинство исследователей объясняют эти случаи галлюцинациями и совпадениями.

Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Schizophrenia Bulletin, показало, что с подобными сенсорными переживаниями сталкиваются 30-60% скорбящих родственников. Авторы исследования также описали эти переживания как нормальные психологические реакции на потерю — поэтому их не стоит воспринимать, как признаки психического заболевания или доказательства контакта с загробным миром.

Авторы европейского исследования также отметили, что на самом деле "знаки" были лишь результатом скорби, естественной частью процесса траура, а не духовной связью. Однако люди, пережившие околосмертный опыт, продолжают рассказывать о своих предполагаемых путешествиях в загробный мир и неоднократно отмечают встречи со своими умершими близкими, ожидающими их в другом измерении.

В своем исследовании Гуггенхаймы также обнаружили, что люди, получившие весточку с загробного мира, как правило, слышали такие фразы: "Я в порядке", "Я люблю тебя", "Не беспокойся обо мне" и "Прощай".

Авторы также отмечают, что наиболее распространенным из семи признаков, указывающих на общение любимого человека из загробного мира, было то, что скорбящий родственник сталкивался с запахом, связанным с этим человеком. Люди, как правило, утверждали, что запах появлялся ниоткуда и длился всего несколько секунд, а затем исчезал.

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