Первые консервы в истории хранились в бутылках из-под шампанского. Изобретатель этого новаторского метода умер без гроша в кармане.

Николя Аппер родился 17 ноября 1749 года в Шалоне, в Шампани. Аппер работал поваром, а затем кондитером и владел небольшим магазином в Париже, пишет Фокус.

Именно он начал первым запечатывать продукты в закупоренные бутылки, которые погружали в кипящую воду. В результате, такие продукты могли храниться месяцами, а некоторые даже годами. Метод получил название аппертизация, а для консервации кондитер использовал плотные бутылки из-под шампанского.

Аппер понятия не имел, почему так происходит, но точно знал, что это действенный метод. Процесс смог объяснить французский ученый Луи Пастер 60 лет спустя. Он выяснил, что нагревание продукта уничтожает активные формы болезнетворных бактерий, плесени и дрожжей, продлевая срок хранения продуктов.

Кондитер Аппер открыл первый в истории консервный завод в Масси. В 1810 году государство выделило ему 12 тыс. франков, но при условии, что Аппер обнародует свой секрет. Предприниматель соглашается и в том же году в Англии Питер Дюран патентует тот же метод.

В отличие от Аппера, Дюран предлагает консервировать продукты по такому же методу, но только в консервных банках. В итоге, Аппер ничего не получил за свое изобретение.

В 1814 году, когда французский император Наполеон пал, консервный завод Аппера ок5азался разграбленным.

Изобретатель умер в 1841 году в Масси в возрасте 91 года, но его наследие можно до сих пор найти на любой кухне в самых разных уголках мира.

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