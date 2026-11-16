Коммерчески провальное изобретение: первые слитки "нержавейки" отправили на металлолом

В августе 1913 года металлург, искавший особый сорт стали для оружейных стволов, наткнулся на сплав, устойчивый к воздействию кислот. Его компания сочла этот материал бесполезным, однако сегодня он используется повсюду: от небоскребов и операционных до космических ракет. Речь идет о нержавеющей стали.

Гарри Брирли родился в Шеффилде в 1871 году в семье сталевара. В двенадцать лет он бросил школу, чтобы устроиться мойщиком бутылок в химическую лабораторию на сталелитейном заводе "Томас Ферт и сыновья" (Thomas Firth & Sons). Там он самостоятельно изучал металлургию и посещал вечерние занятия, пишет Фокус.

В 1908 году его назначили директором новой исследовательской лаборатории "Браун-Ферт" (Brown Firth) в Шеффилде. Четыре года спустя государственный оружейный завод в Энфилде поручил ему разработать сплав, способный выдерживать высокие температуры и внутреннее трение, возникающие в стволах винтовок.

Брирли начал выплавлять сталь, варьируя содержание хрома и углерода. Чтобы изучить внутреннюю структуру образцов под микроскопом, их нужно было отполировать и протравить азотной кислотой. В ходе работы выяснилось, что образцы с повышенным содержанием хрома не поддаются воздействию этого реагента.

13 августа 1913 года в электрической печи он провел плавку № 1008, добавив 12,8% хрома и 0,24% углерода. Полученный слиток не только оказался устойчив к азотной кислоте, но и не заржавел, пролежав несколько недель во влажном шеффилдском воздухе. Для оружейных стволов этот сплав не подошел, так как деформировался при экстремальных температурах, возникающих во время стрельбы. Руководство компании «Ферт» сочло открытие коммерчески провальным, отказалось его патентовать и распорядилось выбросить оставшиеся слитки в металлолом.

Брирли также обнаружил, что металл не покрывается пятнами при контакте с уксусом или лимонным соком. Будучи уверенным в том, что материал пригодится в пищевой промышленности, он отправил образцы нескольким шеффилдским производителям ножей, но те вернули их обратно, заявив, что такой металл невозможно ковать.

Не теряя веры в полезность своего материала, Брирли выкупил пятьдесят килограммов этой стали у собственной компании и отправился на завод "Портленд Уоркс" (Portland Works). Там он убедил Эрнеста Стюарта, управляющего ножевой фирмой «Р. Ф. Мосли», заняться производством столовых приборов под его руководством.

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