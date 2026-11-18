Перші консерви в історії зберігалися у пляшках з-під шампанського. Винахідник цього новаторського методу помер, не маючи ні копійки в кишені.

Ніколя Аппер народився 17 листопада 1749 року в Шалоні, у Шампані. Аппер працював кухарем, а потім кондитером і мав невеликий магазин у Парижі, пише Фокус.

Саме він першим почав запаковувати продукти у закупорені пляшки, які занурювали у киплячу воду. У результаті такі продукти могли зберігатися місяцями, а деякі навіть роками. Цей метод отримав назву "аппертизація", а для консервації кондитер використовував щільні пляшки з-під шампанського.

Аппер не мав ні найменшого уявлення, чому так відбувається, але точно знав, що це дієвий метод. Цей процес зміг пояснити французький вчений Луї Пастер 60 років потому. Він з’ясував, що нагрівання продукту знищує активні форми хвороботворних бактерій, цвілі та дріжджів, подовжуючи термін зберігання продуктів.

Кондитер Аппер відкрив перший в історії консервний завод у Массі. У 1810 році держава виділила йому 12 тис. франків, але за умови, що Аппер оприлюднить свій секрет. Підприємець погоджується, і того ж року в Англії Пітер Дюран патентує той самий метод.

На відміну від Аппера, Дюран пропонує консервувати продукти за тим самим методом, але лише у консервних банках. У підсумку Аппер нічого не отримав за свій винахід.

У 1814 році, коли французький імператор Наполеон зазнав поразки, консервний завод Аппера виявився розграбованим.

Винахідник помер у 1841 році в Массі у віці 91 року, але його спадщину й досі можна знайти на будь-якій кухні в найрізноманітніших куточках світу.

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