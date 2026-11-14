Памятник, которого никогда не существовало: ученый распутал древнюю клинописную путаницу (фото)

Древняя хеттская надпись из города Каркемиш на берегу Евфрата может пролить свет на то, как ассирийские власти влияли на местных правителей более 2 700 лет назад. Учёные установили личность царя, который заказал создание памятника с клинописным текстом.

Итальянский ассириолог Джанни Маркези из Болонского университета утверждает, что надпись принадлежала Астиру II, одному из последних неохетских царей Каркемиша. Ранее текст связывали с другим правителем и считали, что он был частью двуязычного памятника, пишет Arkeonews.

Каркемиш располагался на берегу Евфрата, недалеко от современной границы между Турцией и Сирией. В поздней бронзовой эпохе это был важный хеттский город, который и после распада Хеттской империи около 1200 года до н. э. оставался центром власти. Его правители обычно укрепляли свою власть с помощью монументальных надписей анатолийскими иероглифами, которые использовались в неохетских королевствах юго-восточной Анатолии и северной Сирии.

Надпись, которую исследовал Маркези, отличается от других. Это единственный известный на сегодняшний день монументальный текст, написанный клинописью, созданный по заказу правителя Неохеты. Клинопись была тесно связана с письменными традициями Месопотамии, что делает её использование в Каркемише особенно примечательным.

У исследователей остались лишь фотографии бумажных оттисков, сделанных во время раскопок Фото: Marchesi

Маркези датирует памятник серединой VIII века до н. э., когда Новоассирийская империя расширяла свои владения в этом регионе. Каркемиш тогда, вероятно, был вассальным царством в сфере влияния Ассирии. Использование клинописи может свидетельствовать об усилении влияния ассирийских политических и культурных традиций при королевском дворе.

Памятник был обнаружен в ходе раскопок Британского музея в 1911 и 1912 годах. Археологи нашли десять фрагментов базальта с клинописными знаками недалеко от Водных ворот Каркемиша. Позже эти фрагменты были утеряны, и у исследователей остались лишь фотографии бумажных оттисков, сделанных во время раскопок. Эти оттиски делали люди, не знакомые с клинописью, из-за чего некоторые знаки трудно расшифровать.

В предыдущих исследованиях этот текст приписывался правителю, имя которого было записано как Асатуватемайс, а позднее — как Астуваламанза. Учёные также полагали, что обломки были частью скульптуры льва с лувийской иероглифической надписью.

Оттиски делали люди, не знакомые с клинописью Фото: Marchesi

Исследование Маркези опровергает оба вывода. По его мнению, клинописный текст и иероглифическая надпись происходили из разных памятников, поэтому двуязычный памятник, описанный в предыдущих интерпретациях, никогда не существовал.

Согласно новой интерпретации, правитель идентифицируется как Астира II, правивший до 738 года до н. э. и бывший предпоследним неохетским царем Каркемиша. Если эта идентификация верна, надпись относится к последним десятилетиям перед тем, как королевство утратило свою независимость. Каркемиш был завоеван ассирийским царем Саргоном II в 717 году до н. э. и включен в состав Ассирийской империи.

В 2012 году в хранилищах Музея анатолийских цивилизаций в Анкаре вновь обнаружили один оригинальный фрагмент. Турецко-итальянская археологическая экспедиция в Каркемиш идентифицировала этот кусок базальта, размеры которого составляют примерно 15,5 на 12 сантиметров. Это единственный сохранившийся фрагмент из десяти, обнаруженных в ходе раскопок.

Видны лишь два клинописных знака, но Маркези расшифровывает их как начало титула, означающего "Королева Каркемиша". Этот титул принадлежал Кубабе, богине-покровительнице города. Другой фрагмент, известный лишь по старым бумажным оттискам, сохраняет часть королевского титула Астира II: "Король Каркемиша".

В 2012 году в Анкаре вновь обнаружили один подлинный фрагмент Фото: Turco-Italian Archaeological Expedition at Karkemish

Орфография, похоже, также сочетает в себе различные традиции. Маркези отмечает, что знак, используемый для обозначения "королевы", соответствует хеттской письменной конвенции, тогда как написание слова "Каркемиш" отражает ассирийскую практику.

Такое сочетание свидетельствует о том, что надпись, возможно, является примером совместного использования хеттских и ассирийских традиций письма при королевском дворе.

Сохранившиеся свидетельства не позволяют раскрыть полный смысл памятника или доказать, что Астир II отказался от анатолийских иероглифов. Тем не менее они дают редкую возможность увидеть, как королевство реагировало на политические изменения, сохраняя при этом свои религиозные традиции.

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